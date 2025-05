Milan, addio Reijnders: sostituto dal Psg

Il Milan può centrare un colpo importante dal Psg sul calciomercato: attenzione al possibile sostituto di Reijnders, sempre più vicino all’addio

Igli Tare ha subito messo un tassello fondamentale per il futuro del Milan con la chiusura della trattativa per il ritorno di Massimiliano Allegri. Ora i rossoneri possono concentrarsi sulla costruzione della squadra, con la speranza di ribaltare i risultati rispetto all’ultima stagione, in cui la delusione è tanta per il cammino in Serie A come in Champions League.

È sfuggita anche la Coppa Italia in finale contro il Bologna, per cui l’aria è quella della rivoluzione totale, anche nella costruzione della squadra. È ancora in forte dubbio la permanenza di Maignan e Theo Hernandez, ma attenzione anche al migliore degli ultimi mesi, quel Tijjani Reijnders che ha mostrato enormi qualità ed è stato decisivo in tante partite.

Il Manchester City è sempre più vicino a Reijnders: le ultime

Da diversi giorni, vanno avanti i contatti tra le parti per portare avanti l’operazione e sono aumentati ancora di più nelle ultime ore. Reijnders è una richiesta ben precisa di Pep Guardiola, che l’ha individuato come il nome giusto per rinforzare ulteriormente il centrocampo a disposizione dei Citizens e magari prendere anche il posto di Kevin De Bruyne, ormai in chiusura con il Napoli.

L’operazione sta andando avanti bene, nonostante i tifosi del Milan non siano certamente felici dell’addio di uno dei migliori calciatori in rosa. L’affare dovrebbe chiudersi presto per una cifra sui 70 milioni di euro, quanto basta ai rossoneri per finanziare una grande sessione di mercato in entrata, sulla linea di quanto vorrà e chiederà Massimiliano Allegri.

Perché, sì, bisogna pensare anche agli acquisti e in questo caso il Milan potrebbe guardare in casa Psg, oltre agli ultimi sviluppi relativi Samuele Ricci, per mettere a segno un grande colpo.

Il Milan guarda in casa Psg: affare a sorpresa

Tare potrebbe sostituire Reijnders con un nome a sorpresa come Senny Mayulu. Ha solo 19 anni, ma in questa stagione ha già giocato quasi 30 partite in totale ben figurando sia come centrale di centrocampo, sia come trequartista e mostrando tutte le sue qualità nella gestione del pallone.

Può ancora crescere nella gestione degli ultimi 30 metri, ma Allegri potrebbe essere l’uomo giusto per farlo crescere. Il problema potrebbe essere soprattutto la resistenza del Psg alla sua cessione, che comunque non avverrà per meno di 20-25 milioni di euro