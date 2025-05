Milan: affare alla Sottil, altro colpo dalla Fiorentina

L’arrivo di Allegri ha dato il via al calciomercato rossonero. E presto Tare potrebbe bussare alla porta della Viola per definire un colpo

È un Milan molto attivo sul calciomercato. L’aver definito sin da subito il direttore sportivo e l’allenatore può essere un vantaggio molto importante per i rossoneri in vista del futuro. Per questo motivo il direttore sportivo e l’allenatore stanno lavorando con attenzione sin da ora per individuare i calciatori giusti per andare a rinforzare la rosa. E c’è un nome che presto potrebbe balzare in pole position nella lista di Tare.

L’idea del direttore sportivo sarebbe quello di andare a prendere un rinforzo con la Fiorentina. È vero che le nuove scelte dei toscani potrebbero cambiare un po’ i piani della Viola. Ma il Milan sembra essere intenzionato a fare un tentativo nel prossimo calciomercato nei confronti del giocatore e capire se l’operazione sarà possibile. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa potrà succedere nel futuro in questo affare.

Calciomercato Milan: affare con la Fiorentina, le ultime

Il Milan cambierà volto rispetto alla scorsa stagione. L’anno appena concluso è stato molto deludente e così la società sta ragionando su una sorta di rivoluzione completa e la prima scelta è quella di non andare a riscattare Walker. Il terzino destro, arrivato a gennaio dal Manchester City, non continuerà con i rossoneri e quindi durante il prossimo calciomercato si dovrà andare a prendere un giocatore in quel ruolo che possa comunque alzare il livello della rosa.

Il nome in cima alla lista è quello di Dodo. Il terzino brasiliano lascerà la Fiorentina nel prossimo calciomercato dopo non aver accettato il rinnovo e il Milan rappresenta una possibilità per il giocatore. Il rapporto fra i due club è ottimo e questo potrebbe facilitare l’operazione considerato anche il fatto che la Viola non ha alcuna intenzione di cederlo alla Juventus.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il Milan ha altre priorità in questo momento come decidere il futuro di giocatori come Reijnders, Leao, Hernandez. Subito dopo si penserà ai rinforzi in ottica calciomercato estivo e Dodo è un profilo che potrebbe fare molto comodo ai rossoneri.

Mercato Milan: Dodo resta un obiettivo

Dodo in questo momento è un obiettivo di calciomercato del Milan. In quel ruolo, dopo il mancato riscatto di Walker, dovrà essere preso un giocatore di livello e il brasiliano è uno dei profili in cima alla lista di Tare.

Vedremo se la Fiorentina aprirà alla cessione di Dodo nel prossimo calciomercato in Italia oppure andrà su piste differenti. Il Milan, comunque, è pronto a pronto a fare un tentativo e vedremo cosa succederà.