Disastro Leao, che mazzata: il dato è chiaro, Milan annichilito

Per molti Rafael Leao viene considerato come uno dei migliori esterni offensivi al mondo. I numeri però non sono dalla sua parte.

La stagione del Milan è stata a dir poco deludente e i motivi possono essere tanti. Il club rossonero ha tanti giocatori di talento in squadra ma nonostante ciò i risultati non sono stati all’altezza, la squadra è fuori dalle coppe e tra i tifosi c’è un clima di grande pessimismo. Mentre dall’altra parte di Milano ci si gioca la finale di Champions il Milan vive l’ennesima rivoluzione e spera senza dubbio in Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese dovrebbe inoltre puntare sul giocatore Rafa Leao, una delle stelle della squadra e giocatore che quest’anno ha avuto tanti alti e bassi. Leao ha un talento indiscusso ma troppo spesso ha deluso le aspettative ed è venuto a mancare nei momenti clou. Una statistica evidenzia come i numeri siano stati piuttosto negativi e abbastanza nettamente.

Leao in calo, numeri davvero devastanti

L’osservatore internazionale del CIES ha pubblicato le statistiche ruolo per ruolo dei migliori giocatori al mondo e abbiamo dato uno sguardo alla situazione relativa agli esterni offensivi. Al primo posto c’è Momo Salah, vincitore della Premier League e trascinatore del Liverpool. Sul podio Lamine Yamal e Michael Olise mentre al quarto posto c’è in questa classifica Raphinha.

Nessun italiano nella Top 10 dove ci sono alcuni dei più grandi talenti internazionali. Stupisce la sorpresa Morgan Rogers dell’Aston Villa al sesto posto mentre il primo ‘italiano’ della classifica è Matteo Politano, tra i protagonisti dello scudetto del Napoli ma comunque solo al 18esimo posto della classifica esterni. Al 30esimo posto c’è Mattia Zaccagni mentre Leao è addirittura 31esimo con un risultato piuttosto scadente.

Parliamo di un giocatore di 26 anni, giovane ma neanche più giovanissimo e questi numeri sono clamorosamente negativi per uno che veniva considerato potenzialmente da Pallone d’Oro. I numeri dicono altro e invece Rafa è più indietro che mai ed addirittura non è nella classifica dei migliori 30 esterni in Europa, numeri non di certo alla sua altezza.