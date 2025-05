Niente Milan, accordo davvero vicino: va in Premier per 40 milioni

Uno degli obiettivi storici degli ultimi mesi del Milan rischia davvero di sfumare. Ecco le ultime attorno al club rossonero.

Una stagione da dimenticare quella del Milan, si salva davvero solo la supercoppa italiana e per il resto tanta delusione e rammarico per una squadra che sembrava molto forte ed ha chiuso addirittura fuori dalle coppe europee. Per questo la società sta studiando una vera e propria rivoluzione, sia in entrata che in uscita. E ci sono alcune situazioni ancora da verificare per bene, specialmente per i giocatori in scadenza di contratto tra un anno.

Mercato Milan, due casi molto spinosi per Tare

Igli Tare è arrivato ufficialmente solo da qualche giorno ma lavora a più riprese in casa Milan. Il neo direttore sportivo rossonero deve – oltre a comprendere la possibilità cessione di Reijnders – valutare anche la situazione relativa a Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto nel 2026 e la società potrebbe addirittura lasciar partire tutto.

Theo Hernandez sembra sempre più vicino al trasferimento all’Al Hilal mentre il Milan sta ancora discutendo riguardo la situazione di Maignan. Qualche mese fa le parti sembrano vicinissime al rinnovo ma poi è cambiato tutto, il francese ha visto le sue prestazioni calare e poi il Milan ha cambiato anche dirigenza, insomma la situazione è da valutare.

Addio Milan, sfuma il possibile sostituto di Maignan

Nelle prossime settimane il Milan e Maignan si siederanno nuovamente al tavolo delle trattative e si tenterà un accordo per il rinnovo. E’ sottointeso che senza rinnovo di contratto il giocatore partirà, per il club è impossibile che il giocatore vada a scadenza e su questo Tare è stato chiaro. Il Milan ha sondato il mercato anche delle alternative a Maignan ma un nome sembra sfumare.

Uno dei giocatori più graditi al club rossonero era sicuramente il portiere francese del Lille Lucas Chevalier, giocatore che quest’anno ha evidenziato tutto il suo talento. Il Milan lo teneva come prima della lista per il post Maignan ma ora il giocatore sembrerebbe diretto in Premier League, due club sono pronte a contenderselo definitivamente.

Secondo quanto riporta Caughtoffside Aston Villa e Manchester United sono sulle tracce del portiere francese ed entrambe sono pronte ad offrire oltre 40 milioni per acquistarlo. Il Dibu Martinez potrebbe andare in Arabia e il club inglese pensa a Chevalier per sostituirlo mentre lo United è alla disperata caccia di un’alternativa ad Onana, oramai non nei piani del club.