Il calendario della Champions League subirà, causa Mondiali in Qatar, notevoli cambiamenti. I sorteggi si terranno ad Istanbul il 25 agosto 2022, mentre il calendario della prossima Champions è ancora tutto da capire.

Il Milan, in attesa dell’inizio della stagione ufficiale, oggi affronterà il Colonia. Era da tantissimi anni che i rossoneri non si vedevano in prima fascia di Champions League. Dopo il ritorno nella partecipazione alla coppa delle grandi orecchie avvenuto oramai due stagioni fa, grazie alla doppietta di Franck Kessie e al 2-0 ai danni dell’Atalanta, quest’anno i rossoneri hanno migliorato nettamente lo score, qualificandosi alla prima fascia della Champions League 2022-2023.

CHAMPIONS LEAGUE 2022-23: LE DATE

Per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, la fase a gironi terminerà già nel mese di novembre, così da permettere ai calciatori di presentarsi ai ritiri delle proprie nazionali.

Di seguito, potrete trovare il calendario completo della prima fase della UEFA Champions League 2022-23:

Prima giornata : 6-7 settembre 2022

: 6-7 settembre 2022 Seconda giornata : 13-14 settembre 2022

: 13-14 settembre 2022 Terza giornata : 4-5 ottobre 2022

: 4-5 ottobre 2022 Quarta giornata : 11-12 ottobre 2022

: 11-12 ottobre 2022 Quinta giornata : 25-26 ottobre 2022

: 25-26 ottobre 2022 Sesta giornata: 1-2 novembre 2022

Terminati i Mondiali qatarioti, la massima competizione europea ripartirà con la fase ad eliminazione diretta. Come ormai di consueto, passeranno il turno le prime due classificate di ogni girone, per poi essere sorteggiate per gli ottavi di finale, che si terranno tra febbraio e marzo. La finale, invece, si disputerà il 10 giugno 2023 all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Di seguito, potrete trovare, invece, il calendario completo della fase ad eliminazione diretta della prossima edizione della UEFA Champions League:

Ottavi di finale : 14-15 e 21-22 febbraio / 7-8 e 14-15 marzo 2023

: 14-15 e 21-22 febbraio / 7-8 e 14-15 marzo 2023 Quarti di finale : 11-12 e 18-19 aprile 2023

: 11-12 e 18-19 aprile 2023 Semifinali : 9-10 e 16-17 maggio 2023

: 9-10 e 16-17 maggio 2023 Finale: 10 giugno 2023

DOVE VEDERLA IN TV?

La prossima edizione della UEFA Champions League, così come la scorsa stagione, verrà trasmessa da più emittenti. In esclusiva su Prime Video la gara del mercoledì. La piattaforma nativa di Amazon ha parecchio sorpreso, fornendo ai telespettatori uno streaming quasi perfetto. Sky detiene il maggior numero di gare, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro la miglior sfida del martedì.