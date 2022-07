Colonia-Milan, Adli in campo dal 1′? La possibile scelta di Pioli

Quest’oggi il Milan, alle ore 19, scenderà in campo al Rhein Energie Stadion per giocare l’amichevole contro i tedeschi del Colonia, amichevole che sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. Dopo quella vinta contro il Lamine a Milan per 3-, i rossoneri progressivamente alzeranno il livello delle squadre da affrontare.

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di Tuttosport, questa mattina non partiranno per la Germania i vari Maignan, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Tomori, Bennacer, Saelemaekers, Leao e Lazetic mentre al contrario di questi potrebbe essere presente Sandro Tonali, tornato a Milanello due giorni prima dei compagni così come Pierre Kalulu.

Non ci sarà Simon Kjaer che sta continuando a svolgere il suo lavoro personalizzato dopo la rottura negli scorsi mesi del legamento crociato; il suo obiettivo è quello di esserci il 23 luglio contro gli ungheresi dello ZTE o contro gli austriaci del Wolfsberger il 27.

Tornerà, invece, in campo il numero 9 rossonero, Oliver Giroud, protagonista dell’ultimo scudetto vinto dal Diavolo fino all’ultima giornata (doppietta a Sassuolo, ndr). Nel prossimo campionato il francese dovrebbe partire ancora tra i titolari, ma dovrà giocarsi nel corso dei mesi il posto con Origi, prima del rientro di Zlatan Ibrahimovic.

La grande attesa è riservata alle scelte del centrocampo: Pioli starebbe pensando di schierare Adli dal 1′ accanto a Bakayoko. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere affiancato invece da Pobega, il calciatore francese ex Bordeaux giocherebbe sulla trequarti.