Milan, sfuma Xavi: ha cambiato il suo futuro

Dopo i rumors di un possibile approdo di Xavi sulla panchina del Milan per la prossima stagione, è arrivata la notizia sul suo futuro. I Rossoneri rimangono all’asciutto, e continuano a cercare.

La rivoluzione Milan che sarà necessario adottare dalla prossima stagione prende avvio dalla panchina. Nonostante Stefano Pioli sia riuscito a riportare a Milano il tricolore dopo undici anni – nella stagione 2021/2022 – il matrimonio non funziona più da ormai troppo. Ed è tempo di cambiare aria.

Per la successione al tecnico rossonero, diverse voci di corridoio avevano individuato l’attuale tecnico del Barcellona Xavi. Nonostante il contatto in scadenza nel prossimo anno, dopo le delusioni incassate nel corso dell’annata l’ex calciatore aveva deciso di lasciare la città e la squadra che lo hanno reso celebre in vista di nuovi lidi.

Molti hanno visto in lui l’identikit perfetto per il Milan del futuro, che ha bisogno di nuove forze e nuove energie ma messe a servizio di un uomo che di storia del calcio ai massimi livelli se ne intende molto bene.

Eppure, da pochi minuti è già arrivata la fumata nera. Perché sembra che Xavi Hernandez abbia deciso in via definitiva cosa gli riserverà il futuro. E questo si trova lontano dal capoluogo lombardo.

Milan: si allontana la pista Xavi

Sembrava prospetto decisamente lontano, quello della permanenza al Barcellona per Xavi. La decisione di lasciare i Blaugrana, presa lo scorso gennaio dopo la sconfitta interna contro il Villarreal, pareva più che definitiva. Ma oggi non è così.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Relevo, Xavi ci ha ripensato e resterà così sulla panchina del Barcellona anche nella prossima stagione. Niente rescissione del contratto che lo lega al Barça fino a giugno 2025.

A convincerlo il colloquio con il presidente Joan Laporta, con il quale avrebbe trovato l’accordo su tutto, confermando di fatto di proseguire il cammino insieme. Ininfluenti, almeno al momento, i risultati piuttosto deludenti messi quest’anno in cassaforte in tutte le competizioni disputate. Ed il cui riscatto passa soltanto attraverso la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, ormai ad un passo.

Sfuma il sogno rossonero di portare il super campione sulla propria panchina per sostituire Stefano Pioli. E nella complicata ricerca al prossimo allenatore, piena di squadre da scavalcare e ‘prime donne’ da convincere, il Milan cercherà di compiere la sua corsa più proficua ingaggiando il profilo perfetto.