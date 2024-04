Milan, nome nuovo per la panchina: la notizia spiazza tutti

In casa Milan continuano i cast per il nuovo tecnico, con un nuovo nome che sembra essere in pole position per sostituire Stefano Pioli.

La stagione del Milan è ormai da considerarsi conclusa. La sconfitta nel derby che ha consegnato il ventesimo scudetto all’Inter ha infatti messo la pietra tombale ad un’annata molto deludente. Nonostante manchino ancora cinque gare da disputare, la squadra rossonera non lotta più per nessun obiettivo e le motivazioni faticano ad esserci. Il secondo posto in campionato, che permetterà di disputare la prossima stagione la Supercoppa Italiana, è al sicuro e, dopo essere usciti dall’Europa League, alla squadra di Stefano Pioli non rimane più nulla.

Proprio per questa ragione la dirigenza del club ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. La questione principale in questo momento è sicuramente quella riguardante la nuova guida tecnica della squadra. Come ormai risaputo, Pioli al termine del campionato non verrà confermato nuovamente sulla panchina rossonera e verrà esonerato, con la dirigenza che si sta già muovendo per trovare il nome giusto per sostituire il tecnico di Parma. Tanti i candidati nella lista del club di Via Aldo Moro, con un nuovo nome che sembra però essere attualmente in pole position.

Milan, nuovo allenatore: Mark van Bommel in pole position

Con l’addio di Stefano Pioli, dopo cinque stagioni ed uno Scudetto, ormai certo, la dirigenza del Milan continua a lavorare per individuare un tecnico capace di raccogliere la sua eredità e di portare in dote idee innovative. Sono stati diversi i nomi già accostati alla panchina del club rossonero negli ultimi giorni: dal tanto ricercato Antonio Conte al tecnico spagnolo Julen Lopetegui, passando per l’ex Roma Paulo Fonseca. Nelle ultime ore, come riportato dai colleghi di SportMediaset, il nome che il club meneghino avrebbe messo in cima alla lista sarebbe quello di un ex calciatore rossonero.

Si tratterebbe di Mark van Bommel, ex centrocampista della nazionale olandese e attuale allenatore dell’Anversa. Le idee tattiche di van Bommel avrebbero convinto i vertici societari del club: un calcio offensivo basato sullo sviluppo del gioco sulle fasce ed un pressing offensivo. Zlatan Ibrahimovic, ormai da tempo inserito nei meccanismi di Red Bird, continuerebbe a voler puntare su Conte, considerato dallo svedese l’unico che farebbe tornare il sorriso alla piazza. La scelta finale verrà presa da Gerry Cardinale, che però avrebbe fatto intendere all’ex attaccante che l’operazione, tra stipendio e giocatori da comprare, andrebbe oltre il budget stabilito.