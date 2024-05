“Non si vede mai”: Milan, la reazione della squadra alla contestazione

Il Milan sta affrontando il Genoa a San Siro ed è una situazione surreale per il Milan con la Curva Sud che si astiene dal tifo.

Si sapeva già ma ora percepirlo è differente. Il Milan, a San Siro, sta affrontando il Genoa di Gilardino che ritorna da avversario in panchina nel teatro rossonero. Il Milan è obbligato a vincere ma dovrà farlo senza il sostegno della Curva Sud di Milano.

Difatti a San Siro c’è una situazione surreale che non è mai stata percepita così e anche la squadra ha recepito la mancanza di qualcosa di unico. La reazione della squadra non è passata inosservata.

La Curva Sud si astiene dal tifo

Non è mai capitato un qualcosa di simile e il Milan lo ha subito capito. Durante il riscaldamento la reazione dei giocatori è stata eloquente.

È un Milan con un pezzo mancante quello di stasera a San Siro. Contro il Genoa difatti la Curva Sud ha voluto astenersi dal tifo per mandare un segnale forte alla società. Si è subito notato lo scenario surreale dove i caratteristici striscioni e le bandiere non sono state esposte come ad ogni match casalingo. A DAZN l’inviato in campo sottolinea la reazione dei giocatori rossoneri:

Giroud ad esempio ha alzato subito gli occhi a guardare lo striscione, a livello visivo è un impatto particolare, non si vede mai che siano seduti in Curva Sud.

Così il Milan dovrà riacquistare la fiducia della Curva che per questo match non canterà nessun coro caratteristico per spronare i ragazzi di Pioli.