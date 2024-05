Addio Giroud, Pioli da brividi prima del Torino: “È molto emozionato”

Torino-Milan, prima del fischio d’inizio della gara Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni.

Per la penultima giornata di campionato il Milan è impegnato nell’ultima trasferta di stagione in casa del Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grade Torino. I rossoneri vogliono concludere questa stagione con tre vittoria di fila in modo da finire quest’anno al meglio per poi ripartire il prossimo anno esattamente dallo stesso punto. Quest’estate per la dirigenza sicuramente sarà infuocata, Stefano Pioli è arrivato alla fine della sua esperienza in rossonero dunque sarà necessario prima trovare un sostituto per poi capire su quali basi costruire una squadra vincente. Adesso però è importante concentrarsi su quelle che sono le ultime due gare.

Torino-Milan: le dichiarazioni di Pioli

Prima del fischio d’inizio della gara Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando il tema Olivier Giroud, in partenza quest’estate direzione States.

Di seguito le sue dichiarazioni:

L’ambiente è quello di un pre partita di un match importante da affrontare con attenzione e dedizione. Giroud la sta vivendo con emozione, ha fatto tanto ha dato tanto, siamo stati tanto insieme. Abbiamo vissuto belle e intense esperienze insieme. Lui è un ragazzo molto sensibile e si sta avvicinando alla fine con molta emozione.

Queste le parole di Pioli a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Milan.