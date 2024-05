Milan-Genoa, Pioli indica la via: “Dobbiamo fare una partita seria”

Il Milan ospita il Genoa alle ore 18:00. Nel pre-partita, a DAZN, ecco l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli con le sue parole.

Il Milan è chiamato a vincere. Per scongiurare la terza sconfitta di fila casalinga i ragazzi di Pioli dovranno prendere i tre punti a San Siro anche per mantenere salda la seconda posizione in campionato. Prima della partita, ai microfoni di DAZN, ecco le parole del tecnico emiliano che a fine stagione lascerà la panchina del Milan e ci tiene a chiudere al meglio la sua esperienza in rossonero. Le sue parole nel pre-partita.

Pioli, le sue parole pre match

Stefano Pioli a DAZN ha parlato del momento del Milan e delle sue sensazioni. Le sue parole nel pre-partita:

È una partita importante questa contro un avversario che sta bene. Bisogna fare bene oggi. Non hanno a disposizione Gudmundsson, lui è un giocatore di qualità che nella fase offensiva fa molto bene, è una squadra ben organizzata e dobbiamo stare attenti nella nostra fase difensiva. Noi dobbiamo giocare una partita seria e cercare di vincerla.

Così Pioli suona la carica per cercare di fare una partita positiva e cercando di riportare a San Siro i tre punti che mancano da un po’, infine dice una battuta sul tifo e sull’astensione di oggi da parte della Curva Sud: