Protesta tifosi, Pioli spiazza tutti: la risposta in diretta

Il Genoa frena il Milan in un clima surreale. Mister Stefano Pioli parla della protesta dei tifosi nel post gara: la risposta spiazza tutti.

Il momento no del Milan continua. La squadra di mister Stefano Pioli ha raccolto appena un punto nell’ultimo match di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino, ottenendo il secondo pareggio di fila. Dopo lo scialbo 0-0 di Torino contro la Juventus, i rossoneri hanno chiuso sul punteggio di 3-3 l’impegno casalingo con il Grifone, in un San Siro in protesta nei confronti della proprietà.

Dopo essere andata sotto due volte nel punteggio, per mano dei gol di Retegui ed Ekuban, il Milan era riuscito a ribaltare l’economia del match nel momento cruciale della ripresa, grazie alle reti di Gabbia e Giroud. Ma proprio quando tutto sembrava ormai definito, i rossoblù sono riusciti a beffare la squadra di Pioli nel finale di gara, scaturendo l’autogol di Thiaw. L’altro gol rossonero, ovvero il momentaneo 1-1, porta il nome di Florenzi. Per il Milan si tratta della sesta gara a digiuno di vittorie. Nonostante il pareggio amaro, la formazione di Pioli resta saldamente in seconda posizione.

Pioli spiazza tutti nel post gara

Al termine della gara, mister Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione della sua squadra: “Siamo partiti male, soffrendo molto nei primi 20 minuti. Non abbiamo avuto la giusta compattezza, ma dopo abbiamo fatto la partita, creando e sbagliando tantissimo. Non è questione di atteggiamento e di impegno, la gara è stata fatta”.

Il tecnico rossonero ha parlato anche della protesta dei tifosi rossoneri, avvenuta stamani in occasione del match. Stefano Pioli è stato molto chiaro: “La prestazione da parte della squadra c’è stata, bisogna rispettare la loro forma di protesta. Era importante portare a casa la vittoria per la classifica, ma non ci stiamo riusciti. I tifosi avranno avuto le loro motivazioni per protestare, ma noi dobbiamo pensare solo a finire bene la stagione”.

Stefano Pioli ribadisce: “La partita è stata gestita bene dopo un avvio difficile, abbiamo dominato in lungo e in largo. È un peccato non aver portato a casa la vittoria perché la squadra meritava i tre punti. Eliminazione in Europa League? Ha inciso sulla squadra, in quelle due partite non siamo riusciti ad esprimerci. Nel bilancio della stagione ci sarà anche questo aspetto negativo”.



Sulla prestazione di Leao: “È stato poco nell’area avversaria, avevo bisogno di più profondità. Le prestazioni negative capitano”.