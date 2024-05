Milan-Genoa, il messaggio di Pobega ai tifosi

Pobega parla nel pre gara di Milan-Genoa. Ecco le sue parole prima della sfida dei rossoneri contro il Grifone di Alberto Gilardino.

Il Milan sta per scendere in campo contro il Genoa e nel pre-gara ha parlato Tommaso Pobega. I rossoneri, ormai sicuri della qualificazione alla prossima Champions League, giocheranno solo per consolidare il secondo posto e migliorare lo score dei punti di questa stagione. Di fronte avranno un Genoa già salvo e che se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere.

Il clima a San Siro, però, non sarà dei migliori: i tifosi del Milan sono in protesta e dovrebbero restare in silenzio durante il match. Niente striscioni, cori e bandiere: è stato proclamato dalla Curva Sud e da AIMC, Associazione Italiana Milan Club. Nel pre-gara si è espresso Pobega al riguardo.

Le parole di Pobega prima di Milan-Genoa

Il centrocampista Pobega ha parlato ai microfoni prima della sfida del Milan contro il Genoa. L’italiano ha detto la sua riguardo allo sciopero dei tifosi rossoneri:

“È particolare come situazione ma dobbiamo cercare di trascinare i tifosi e portarli dalla nostra parte come sempre“.

Dunque, a Milano, sponda rossonera, si respira un clima teso anche soprattutto per le ipotesi della società sul prossimo allenatore. Per il post Pioli c’è tanta confusione e i supporter del Milan chiedono chiarezza e una scelta all’altezza della società.