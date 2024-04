Milan, colpo di scena per il post Pioli: è il prescelto di Adani

Direttamente dal palcoscenico del San Siro, l’ex calciatore Lele Adani ha parlato di calciomercato e, in ottica Milan, di chi vedrebbe bene sulla panchina rossonera per il dopo Pioli.

Sono giorni difficili per il Milan. Con la stagione ormai giunta agli sgoccioli, la società sta facendo i suoi primi bilanci. Un’annata che, sicuramente, sarebbe potuta andare diversamente e che i tifosi si aspettavano in crescita rispetto a quella passata. Ma così non è stato.

Tante le complicazioni e le motivazioni che hanno portato ai Rossoneri soltanto questo risultato. E, per i tifosi, sembra finalmente essere arrivato il momento di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo, salvando dalle ceneri di questo Campionato quanto di buono c’è stato.

A parlare del Diavolo, oggi, è intervenuto anche Lele Adani – che da ex calciatore ha vestito i colori della sponda opposta del capoluogo lombardo. Ai margini di un evento organizzato da Il foglio, l’opinionista ha svelato il nome dell’allenatore che, secondo lui, bene si addice al DNA e alla stoffa del Milan. Ecco di chi si tratta.

Il preferito di Adani alla panchina del Milan

Il valzer delle panchine è tra i più affascinanti e attenzionati da ogni appassionato di calcio. Diversi i cambi che si prospettano per la Serie A del prossimo anno, fra cui quello del Milan, per cui Lele Adani avrebbe indicato il nome di Xavi Hernandez.

L’attuale tecnico del Barcellona, ex bandiera del centrocampo blaugrana, ha preso le redini del club spagnolo ormai dal 2021, quando è subentrato all’esonerato Ronald Koeman. Per lui un contratto sino al 2025, destinato, però, a terminare prima.

In seguito alla sconfitta interna contro il Villarreal nel mese di gennaio, l’ex calciatore aveva dichiarato di voler lasciare Barcellona al termine della stagione. Ecco perché, con il suo nome, può allungarsi la lista degli indiziati alla conduzione dei Rossoneri.

E Adani ne ha parlato così:

Ci sono diversi profili. Io stimo tantissimo Xavi, non so se possa essere connesso a un futuro qui al Milan ma la grandezza del Milan e quella di Xavi si sposano bene insieme.

Semplice gusto personale, dunque. E nulla di certo. Al momento, sulla panchina del Milan, resta scritto il nome di Pioli, nonostante la debacle incassata nel cruciale mese di aprile. I tifosi aspettano segnali, anche se dovranno aspettare il mese prossimo, quando la stagione 2024/2025 potrà dirsi definitivamente conclusa.