News Milan, che rischio per la Champions: la notizia

News per il Milan, è stato reso noto il Ranking UEFA aggiornato: svelata quale potrebbe essere la fascia occupata dai rossoneri per la prossima Champions League.

Il Milan con quattro giornate di anticipo ha raggiunto la media di punti aritmetica che il prossimo anno gli permetterà di essere tra i top club europei a partecipare alla prossima Champions League. Questo era sicuramente uno degli obiettivi dei rossoneri, che al momento si trovano al secondo posto a più cinque sulla Juventus che occupa la terza posizione. Lo scontro diretto infatti non ha influito minimamente sul distacco tra le due squadre visto il pareggio. Un’inizio stagione un po’ altalenante per i rossoneri, che sono riusciti però a riprendersi nel finale, nonostante nessun trofeo portato a casa quest’anno.

Oggi dopo la due giorni di Champions League è stato ufficialmente reso noto il Ranking UEFA aggiornato e a rimanere in corsa sono ben 12 squadre, tra cui 3 italiane. Il nostro paese infatti è il più rappresentato insieme alla Germania, che ha ancora in corsa sempre 3 club: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Prendendo in considerazione l’ultimo turno, l’unica italiana che è riuscita a guadagnare posizioni è stata la Fiorentina che dal 53°posto è passata al 50° posto.

Milan, 29° posto raggiunto nel nuovo ranking UEFA

Il Milan invece chiude la stagione 2024/25 al 29° posto, con i rossoneri che in vista della prossima Champions League sono in bilico tra la seconda e la terza fascia. Tutto però è legato a quante squadre, tra quelle davanti, si qualificherà al torneo. La nuova formulazione prevede 36 squadre totali inserite in un unico girone.

Le squadre saranno divise in 4 fasce composte rispettivamente da 9 squadre ciascuna. Ogni club, quindi, affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Ad oggi, tra le squadre davanti ai rossoneri ci sono: Chelsea, Manchester United, Siviglia, Villarreal, Napoli, Porto, Atalanta, West Ham, Ajax ed Eintracht. Restano invece fuori: Benfica, Brugge e Rangers che dovrebbero invece conquistarsi la qualificazione giocando i playoff.

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 143.000

3. Real Madrid (Spagna) 131.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Roma (Italia) 97.000

9. Chelsea (Inghilterra) 96.000

10. Borussia Dortmund (Germania) 94.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

14. Bayer Leverkusen (Germania) 86.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Benfica (Portogallo) 79.000

20. Porto (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 75.000

22. Arsenal (Inghilterra) 72.000

23. West Ham (Inghilterra) 69.000

24. Ajax (Olanda) 67.000

25. Brugge (Belgio) 63.000

26. Rangers (Scozia) 63.000

27. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

28. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

29. Milan (Italia) 59.000

Dunque per capire quali eventuali squadre il Milan potrà poi incontrare durante i gironi di Champions League bisognerà ancora aspettare un po’.