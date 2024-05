Conte al Milan: le ultimissime sulla panchina

La panchina rossonera scotta e i nomi in pole sono diversi, tra cui quelli di Conte e Lopetegui. Le ultime notizie, però, rivelano un accordo vicino.

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra ormai destinata a concludersi. Alcune voci di mercato danno il tecnico rossonero vicino al Napoli, ma comunque sia il suo futuro – ovunque sarà – vira verso altri lidi, lontano da Milano.

Nonostante la qualificazione in Champions League giunta con 4 giornate di anticipo, i rossoneri hanno raggiunto un traguardo minimo, se non quasi scontato, che non può soddisfare i tifosi del Diavolo. Pioli è finito nel mirino per non aver garantito alla società il salto di qualità, e alcuni risultati fallimentari come la corsa smorzata in Europa League e la sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto all’Inter, sono ferite ancora aperte che fanno desiderare ai tifosi aria di cambiamento. Tra i principali successori di Pioli le voci di mercato parlavano principalmente di Lopetegui e Conte, ma sembra che un accordo ormai prossimo possa cambiare le carte in tavola.

Milan, Lopetegui vicino al West Ham. Via libera per Conte sulla panchina rossonera?

Qualche giorno fa sembrava vicinissimo all’ambiente rossonero eppure le sorti di Lopetegui sembrano essere lontane da Milano. Secondo quanto riportato da The Guardian, infatti, Lopetegui sembrerebbe vicino all’accordo con il West Ham. Ciò allontanerebbe dunque il tecnico dalle voci di mercato che lo vedevano come successore di Pioli sulla panchina del Milan.

L’idea non dispiace ai tifosi rossoneri, che non avevano accolto di buon grado il possibile trasferimento di Lopetegui in rossonero, arrivando persino a creare una raccolta firme online per esprimere il proprio dissenso sulla scelta tecnica dei vertici del club. Ai tifosi del Diavolo piace un nome in particolare, e quel nome è Antonio Conte. Lo stesso Conte corteggiato dal Napoli, che però per il momento sembra aver frenato e puntato proprio su Pioli. Lo stesso Conte corteggiato anche dal Chelsea, che avrebbe individuato il tecnico salentino come successore di Pochettino.

Naufragata l’idea del tecnico spagnolo, dunque, che sembra aver virato verso la proposta del West Ham, il Milan potrebbe rimettersi in carreggiata per assicurarsi le prestazioni di Antonio Conte, uno degli allenatori più corteggiati e su cui si fanno sempre più fitte le voci di mercato. Dopo Juventus e Inter, dunque, il tecnico potrebbe far ritorno in Italia sulla panchina di una delle principali big del calcio della nostra nazione.