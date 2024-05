De Zerbi al Milan, affare possibile: c’è una strada

Il Milan ha trovato una strada difficile, ma possibile, da seguire per portare Roberto De Zerbi a Milanello.

Il Milan sta vivendo un momento complicato, soprattutto dal punto di vista psicologico. Se in autunno erano stati gli infortuni a mettere i bastoni fra le ruote al Diavolo, ora è tutta un’altra cosa. Infatti l’uscita anticipata per mano della Roma dall’Europa League e la sconfitta nel derby Scudetto sono state pesantissime da digerire per la squadra di Pioli. È chiaro che ora il Milan non abbia molto da chiedere a questa stagione, per questo motivo il focus del mondo rossonero è già proiettato verso la prossima. Il primo tema importante è quello che riguarda la panchina del Diavolo.

Infatti la posizione di Stefano Pioli è quantomeno in bilico, soprattutto guardando a quanto ottenuto in questa annata. Di conseguenza si stanno scatenando i vari rumors su chi può essere il successore di Pioli sulla panchina del Milan. In prima posizione c’è Lopetegui, apparso agli occhi della tifoseria rossonera come un mediocre qualsiasi. Tanto da scatenare la protesta del tifo organizzato della Curva Sud, che “sciopererà” nella prossima casalinga del Milan. Tuttavia ci sono voci interessanti su un altro nome che negli ultimi anni sta facendo molto bene i club di seconda fascia: Roberto De Zerbi.

Milan-De Zerbi, salgono le quotazioni?

La contestazione dei tifosi rossoneri potrebbe aver fatto scendere le quotazioni di Lopetegui. Parallelamente ci sono altri nomi su cui il Milan potrebbe puntare per il post Pioli, in particolare quello di Roberto De Zerbi. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Brighton sarebbe una delle scelte possibile per il Diavolo. In particolare la dirigenza rossonera avrebbe chiesto informazioni in settimana per capire come potrebbe procedere per contattare De Zerbi. Tra l’altro l’ex Sassuolo è uno dei prodotti del settore giovanile del Milan e sta portando un’idea di calcio che va incontro al nuovo corso della dirigenza rossonera.

Infatti il profilo ricalca le idee del Milan: giovane, con idee innovative e con la capacità di far esplodere i giocatori emergenti. Eppure il Brighton non è convinto di sperarsi da chi l’ha portato in Europa League durante la scorsa stagione. Ora però il club è 12esimo in Premier League ed in questa stagione ha evidentemente fatto fatica. Tutto ciò va leggermente incontro al Milan, dato che De Zerbi ha una clausola rescissoria con gli inglesi di 15 milioni di euro. Una clausola che svanirebbe solamente in caso di esonero dell’allenatore italiano. Per questo motivo arrivare a De Zerbi è decisamente complicato.