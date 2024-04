Calciomercato Milan, doccia fredda per i tifosi: le ultime sul mercato

Calciomercato Milan, le parole del giornalista spiazzano i tifosi rossoneri: la sessione estiva di mercato sarà completamente imprevedibile.

Questa stagione per il Milan non può definirsi di certo positiva, la prima parte è stata caratterizzata da alti e bassi ma soprattutto da una sfilza di risultati altalenanti, dovuti anche a causa dei tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera. Nella seconda parte della stagione, con il rientro della maggior parte dei giocatori, Stefano Pioli ha dato via ad un ciclo di vittorie molto positivo che hanno portato poi i rossoneri a raggiungere il secondo posto in classifica.

Le ultime due settimane però sono state nuovamente complicate per il Milan, prima le due sconfitte con la Roma in Europa League che hanno poi causato l’eliminazione dei rossoneri dalla competizione e poi la pesantissima sconfitta del sesto derby di fila contro l’Inter di lunedì sera.

Nonostante questo periodo difficile, il campionato non è ancora terminato, mancano ancora cinque gare tra cui lo scontro diretto contro la Juventus che si giocherà sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. I rossoneri vogliono mantenere la seconda posizione in classifica senza concedere nulla agli avversari e guadagnarsi così un posto in Champions per la prossima stagione.

Proprio in merito a quella che sarà il prossimo campionato, la dirigenza rossonera sta iniziando già a pensare quali passi fare per rinforzare la squadra e un ruolo fondamentale ce l’avrà la prossima finestra estiva di mercato.

Baiocchini: “Calciomercato Milan? Nessuno è incedibile”

In merito a quelle che sono le idee che ci sono in Casa Milan, è intervenuto direttamente da Milanello, Manuele Baiocchini, giornalista e inviato di Sky Sport che si è espresso in merito al prossimo calciomercato rossonero. A quanto pare la priorità assoluta in questo momento è la difesa, che sarà in emergenza proprio per il big match contro i bianconeri, visto che a saltare la partita saranno: Theo, Tomori, Kalulu e Calabria.

Secondo quanto riportato da Baiocchini il Milan ha già delle situazioni in uscita che potrebbero evolvere proprio durante il calciomercato. La rosa rossonera è composta da giocatori con un valore molto alto come: Maignan, Bennacer, Leao o Theo che chiaramente il Milan non vorrebbe perdere.

Nonostante questo però se dovessero arrivare delle offerte importanti non sarebbero neanche considerati incedibili, proprio come successo in passato con Tonali. Insomma il club è disposto anche a cedere i giocatori nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili, e sarebbe poi pronto a riprogettare e investire sul mercato, proprio com’è stato fatto lo scorso anno.