Serve una vittoria al Milan: altrimenti sarà record negativo

Il Diavolo, questa sera impegnato col Genoa, dovrà trovare i tre punti. Il record negativo è dietro l’angolo per i ragazzi di Pioli.

Oggi sarà Milan Genoa con calcio di inizio alle ore 18:00 a San Siro e i rossoneri che affronteranno i rossoblu nella trentacinquesima gara di campionato.

Il Milan è chiamato a vincere e Stefano Pioli deve portare a termine uno degli ultimi sforzi prima del cambio di rotta in panchina da parte della società. Non è una gara facile dato che si parla oramai più del futuro che del presente per il tecnico emiliano.

Il Diavolo arriva a questa partita con cinque gare di fila totalmente negative dove sono stati raccolti solamente due punti in totale in ogni competizione (Serie A ed Europa League). Difatti dopo una serie di vittorie di fila tra campionato ed Europa League i rossoneri hanno subito un vistoso tracollo in termini di prestazioni e di risultati.

Anche il Genoa nelle ultime gare non conta una buona media punti ma con la salvezza in mano è tutto più facile per loro. Oggi il Milan è chiamato a vincere, non solo per la classifica ma anche per evitare di raggiungere un record negativo che non viene toccato dal 2014; la notizia.

Milan, serve una vittoria

I rossoneri dovranno assolutamente tornare ai tre punti per scongiurare un’altra sconfitta. Il record parla chiaro e Pioli può aggiornare un primato negativo che dal 2014 non è stato eguagliato, fortunatamente.

Serve forza d’animo e volontà da parte del Milan per risollevare la squadra in queste ultime gare a disposizione e per tornare alla vittoria soprattutto. Anche se ormai il campionato ha poco da dire vincere è ugualmente importante. Stefano Pioli deve chiudere il proprio ciclo in modo positivo per mettere poi nel cassetto questa stagione e pensare finalmente al futuro.

Il Milan però deve vincere anche per scongiurare un record negativo. Difatti i rossoneri non vincono in casa da due gare di fila e se dovesse arrivare un’altra sconfitta con il Genoa salirebbe a tre. Con tre gare casalinghe perse di fila in ogni competizione si raggiungerebbe il Milan di Seedorf del 2014.

Dunque un record negativo che i rossoneri non vorranno di certo eguagliare. Stefano Pioli dovrà mettere in campo la miglior formazione e la migliore mentalità per tornare ai tre punti e per risollevare, anche se per poco, l’ambiente Milan che da ormai diverse settimane non conosce pace per via delle batoste subite.