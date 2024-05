Milan, è la rivelazione della Serie A: il colpo dipende da un fattore

Il Milan ora pensa al calciomercato ma è prioritario farlo in modo intelligente. C’è un nuovo nome sulla lista ma dipende da un fattore.

Siamo agli sgoccioli di questa Serie A e il Milan dovrà fronteggiare le ultime quattro gare contro Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana. Il Genoa sarà ospite del Milan proprio questa sera alle ore 18:00 e a salvezza raggiunta la squadra di Gilardino può giocare con serenità contro un Milan in difficoltà.

La partita di andata è stata una partita rocambolesca che ha visto Giroud indossare i guantoni dopo l’espulsione di Maignan e il gol vittoria last minute di Pulisic.

Ora il Milan aspetta i rossoblu ma la condizione dei rossoneri questa volta è diversa da quella d’andata. La squadra di Stefano Pioli non ha altri obiettivi da raggiungere se non quello di mantenere la seconda posizione salda.

Questa sera però molto probabilmente il Milan terrà sotto gli occhi un giocatore rossoblù per un intreccio di calciomercato. Difatti c’è un interesse verso il giocatore Morten Frendrup, ma c’è un fattore che influisce.

Milan, occhi sul giocatore genoano

Il Milan è interessato al giocatore ma prima di fare calciomercato c’è una piccola cosa da tenere in considerazione per il club.

Queste ultime gare per il Milan potranno dire poco ai fini del campionato. Dopo la rocambolesca partita d’andata vinta al Marassi i rossoneri ospitano il grifone per una partita che oltre i tre punti non ha molto da offrire.

Non si penserà solo alla partita in campo dato che il Milan è fortemente interessato ad un giocatore del Genoa e come riportato da Daniele Longo su X si tratta di Morten Frendrup. Il centrocampista danese al Genoa sta facendo bene e in questa stagione ha messo a segno anche due reti e sei assist.

Il Milan dunque vorrebbe acquistare il jolly come mezzala ma la scelta del suo acquisto o meno dipenderà da un fattore: la scelta dell’allenatore futuro. Difatti per il Milan è importante scegliere bene il prossimo allenatore ed è altrettanto importante capire poi le volontà del tecnico per realizzare un calciomercato che sia adeguato e in linea con le ideologie dell’allenatore.

Non sarebbe prolifico realizzare un calciomercato senza capire le volontà del nuovo allenatore e così il Milan riempie la sua lista ma solo dopo la scelta del nuovo tecnico si potrà passare alle cose concrete capendo la linea d’azione per rafforzare al meglio la rosa rossonera.