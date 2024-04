Milan, pioggia di milioni in arrivo: l’annuncio che non lascia dubbi

In attesa della ripresa del Campionato con la trasferta di sabato pomeriggio, la dirigenza del Milan pensa al futuro. E dal fronte calciomercato, arriva una buona notizia.

La stagione sta per chiudere i suoi battenti e questo significa una sola cosa: pianificare la prossima. Il Milan, che aveva affrontato in grande spolvero lo scorso mercato per rendersi più competitiva, vuole – e deve – cambiare strategia.

Un’annata scandita dall’eliminazione dai gironi di Champions League, dalla fine del percorso in Europa League ai quarti di finale e la sconfitta in Coppa Italia lo scorso gennaio. Per ora, di positivo, c’è il secondo posto in Serie A. Posizione tuttavia precaria che dovrà essere difesa già sabato nello scontro diretto con la Juventus.

Insomma: risultati che né la dirigenza rossonera, né la tifoseria si sarebbe mai aspettata. Soprattutto se paragonati alla passata stagione. I numerosi innesti che nei mesi estivi sono stati compiuti hanno solo parzialmente risposto alle domande e ai problemi già presenti in casa Milan.

Un gran lavoro verrà affrontato anche nei prossimi mesi, i quali potranno essere galvanizzati dalla pioggia di milioni in arrivo annunciata qualche minuto fa.

Milan: in arrivo un incasso da sogno

C’è stato un giocatore che, più di tutti negli ultimi anni, ha dato filo da torcere con il suo arrivo. Si tratta di Charles De Ketelaere, giunto in rossonero nell’agosto 2022 per volontà di Paolo Maldini. Tante le aspettative sul giovane ex Bruges, tutte pressoché infrante a suon di prestazioni.

Da qui, la decisione di farlo crescere in una squadra dove avrebbe trovato minuti e gioco di qualità. Dunque, il prestito con diritto di riscatto all’Atalanta, dove sembrerebbe aver trovato la sua dimensione. Non a caso l’amministratore delegato bergamasco Luca Percassi, prima dell’inizio del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha pronunciato le seguenti parole:

Gli suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene.

Parole che fanno presagire la volontà della Dea di tenere in rosa il belga anche per la prossima stagione. E ciò converrebbe non poco al Milan, alle cui tasche giungerebbero ben a 22 milioni di euro più 2 di bonus – e il 10% della futura rivendita – con l’eventuale riscatto.

I Rossoneri meditano la propria mossa, e al suo futuro ci pensa anche lo stesso giocatore, felice di aver trovato la luce dopo una stagione piuttosto complicata.