L’INIZIO DELLA SUA CARRIERA

Antonio Gala, centrocampista del Milan, nasce a Napoli il 7 giugno del 2004. Sin da piccolo comincia a giocare a calcio e già ai tempi in cui militava nell’Internapoli, parecchie società lo fanno seguire dai loro osservatori. Prende parte addirittura ad un noto trofeo internazionale con la maglia della Lazio.

Arrivato all’età adatta per trasferirsi in un club fuori dalla sua regione, la Campania, i primi provini fatti furono con Juventus, Fiorentina e Inter, impazienti di tesserare un talento di quel calibro. Fu una chiamata, però, a cambiare il destino del giovane centrocampista napoletano. Non appena a far squillare il telefono fu la dirigenza del Milan, il ragazzo non esitò un attimo, prima di scegliere i rossoneri.

Nonostante la tenera età, è già entrato nel giro della prima squadra (figurava, infatti, tra i convocati di Colonia-Milan). Ha legato con i più giovani del gruppo con cui condivide hobby fuori dal campo, come videogiochi, film e musica. Il Milan ha voluto blindare il suo gioiellino con un contratto da professionista per un motivo ben preciso: la passione che questo ragazzo mostra quando corre con il pallone tra i piedi. Ama giocare a calcio, ama raccontarlo e spiegarlo, ama parlarne. Non è un caso che ogni volta che viene chiamato in causa da Stefano Pioli tra i ‘grandi’ i responsi siano sempre più che positivi, così come non lo è la chiamata in nazionale tra gli under 18.

Antonio Gala Milan

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gala è un centrocampista centrale con doti balistiche stupefacenti e un’ottima visione di gioco. Davanti alla difesa non si trova sicuramente a disagio, considerando le ottime doti di recupero palla e soprattutto di intercetto. Nasce da mezz’ala, ma presto potrebbe diventare un trequartista atipico o, ancora meglio, un vero e proprio regista moderno.

I punti in cui Gala potrebbe migliorare, sono senza dubbio: capacità di corsa e fisicità. Insomma, se vogliamo essere filosofici, fa girare il pallone come un “direttore d’orchestra del calcio“, ma può migliorare parecchio nelle qualità fisiche.

NUMERI E STATISTICHE

Nella stagione scorsa, il centrocampista rossonero si è messo in mostra con 4 gol e 3 assist in 35 presenze totali. Uno di questi gol è stato decisivo nel pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid in UEFA Youth League, dopo il vantaggio dei Colchoneros con El Jebari.