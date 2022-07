Chi è Tommaso Mancini: il giovane bomber ad un passo dal Milan

Nonostante l’acquisto di Divock Origi, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’assalto a Charles De Ketelaere, i rossoneri continuano a cercare nuovi profili per rinforzare il reparto avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Milan sarebbe molto vicino a Tommaso Mancini, giovane attaccante del Vicenza.

La dirigenza del Diavolo aveva già avuto un primo incontro con il padre del calciatore, accompagnato da Beppe Bozzo (agente di Sandro Tonali), a Casa Milan lo scorso 5 luglio, ma ora più che mai sembrerebbero intenzionati a chiudere l’operazione per anticipare la folta concorrenza sia dall’Italia, con Juventus ed Empoli, sia dall’estero, con Benfica e Siviglia pronte ad accaparrarsi la promessa italiana.

A favorire la buona riuscita dell’affare potrebbe essere lo stesso presidente del Milan Paolo Scaroni, vicentino doc e socio del club biancorosso dal febbraio 2019 dopo esserne stato presidente dal 1997 al 1999. I due club, inoltre, si sfideranno anche in amichevole il prossimo 6 agosto e non è da escludere che le due società possano approfittarne per chiudere definitivamente la trattativa per Tommaso Mancini al Milan.

Chi è Tommaso Mancini

Mancini, Milan, Vicenza

Nato a Vicenza il 23 luglio 2004, Tommaso Mancini è da sempre legato al club biancorosso con il quale ha anche esordito in prima squadra il 4 gennaio 2021 (Brescia-Vicenza 0-3) all’età di 16 anni, proprio come accaduto 38 anni prima ad una leggenda del calcio italiano e mondiale: Roberto Baggio.

Nelle giovanili del Vicenza ha messo a segno oltre 70 reti che gli hanno permesso di svolgere anche l’intera trafila della Nazionale italiana, partendo dall’U-15 all’U19.

Dotato di una buona struttura fisica, grazie ai 190 centimetri di altezza, il giovane attaccante è paragonato a Zlatan Ibrahimovic oltre che per la fisicità, anche per la potenza ed il carattere. Inoltre il baby bomber condivide anche la stessa passione dello svedese per le arti marziali.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma il Milan è pronto a scommettere su di lui.