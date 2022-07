De Ketelaere, parla il suo allenatore: “Lo farò se necessario”

La dirigenza rossonera vuole regalare a Stefano Pioli un calciatore che possa aumentare la qualità tra le linee di centrocampo e attacco: in passato si è fatto il nome di Paulo Dybala, passato poi alla Roma; si è parlato – e si parla ancora – di Ziyech, talentuoso fantasista del Chelsea; ma l’obiettivo numero uno del Milan è sempre stato Charles De Ketelaere, baby gioiello del Club Brugge (classe 2001).

Milan De Ketelaere allenatore

Da mesi è in corso un braccio di ferro tra il Milan e il club belga: pochi giorni fa c’è stato anche un blitz di Maldini, che ha presentato un’offerta al Brugge cui ancora non è arrivata risposta. Nel frattempo il giovane De Ketelaere non sta vivendo certamente un periodo sereno, tra le mille voci di mercato, la volontà di trasferirsi in Italia e il club proprietario del suo cartellino che non vuol saperne di fare sconti a nessuno. Per tutti questi motivi il giovane fantasista non è stato convocato per la gara odierna contro il Genk, che alla fine i suoi compagni hanno vinto per 3-2. Di seguito riportiamo le parole dell’allenatore, Hoefkens, che ha detto la sua sulla questione:

“Per Charles farei qualsiasi cosa, ma in questo momento per lui è tutto un po’ troppo“.

Il riferimento, ovviamente, è ai mille intrighi che sta vivendo il giovane calciatore, probabilmente a detta del suo allenatore non ancora pronto per gestire un caos simile.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI