Calciomercato Milan, nuovo nome a sorpresa per l’attacco: le ultimissime

Calciomercato Milan, in queste ore è tornato in voga un nome per il reparto offensivo. L’attaccante potrebbe arrivare in estate.

Il Milan si avvia verso il proprio finale di stagione. I rossoneri dovranno essere bravi nel mantenere la seconda piazza in campionato e concludere l’avventura di Pioli al club nel miglior modo possibile. Tra un mese, a campionato concluso, l’argomento principale sarà sicuramente il calciomercato. Con l’apertura della finestra estiva il club dovrà sfruttare il momento per acquistare nuovi giocatori e mantenersi sulla linea di pensiero adottata nello scorso anno.

Difatti non ci sarà solo il nodo allenatore da dover sciogliere da qui a poco tempo – tema molto delicato ora per il club – ma presto bisognerà anche cercare nuovi profili da inserire all’interno della squadra che magari siano in linea anche con il pensiero di quello che sarà il nuovo tecnico rossonero che siederà sulla panchina del Milan. Ora torna in voga un nome, parlando di calciomercato, per il Diavolo: si tratta di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, ora al Siviglia, torna nell’orbita rossonera.

Calciomercato Milan, spunta di nuovo En-Nesyri

L’attaccante del Siviglia e della nazionale marocchina gode di una buona reputazione e le sue prestazioni aumentano la sua appetibilità in tema calciomercato. Ora il Milan ci pensa nuovamente ad un suo probabile acquisto.

I rossoneri dovranno rimanere concentrati su questo finale di stagione, poi si apriranno i discorsi circa il nuovo allenatore e, soprattutto, il calciomercato dove sicuramente non mancheranno colpi di scena in entrata e in uscita.

Per il Milan ora, secondo Tuttosport, torna in auge il nome dell’attaccante Youssef En-Nesyri. Attualmente al Siviglia il classe ’97 andrà in scadenza nel 2025 ma il suo arrivo in rossonero potrebbe essere facilitato anche da un eventuale rinnovo di contratto di Jovic.

Il marocchino così farebbe coppia nel reparto offensivo con il serbo. La sua valutazione di 18 milioni di euro non è un ostacolo e ora il suo nome prende piede per candidarsi a prossimo attaccante del Milan.

Il giocatore marocchino gode di buona esperienza. Con il Siviglia ha conquistato due volte l’Europa League di cui una, nel 2019/20, con sulla panchina proprio Lopetegui. Il 26enne in questa stagione ha messo a segno 16 reti e con il club spagnolo ne conta 69 in totale.

Dunque ecco un altro candidato per l’attacco rossonero che già nei mesi scorsi era stato accostato al Milan ma che adesso potrebbe essere un obiettivo concreto se le trattative con le scelte primarie non dovessero andare a buon fine.