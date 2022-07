Sei qui: Home » calciomercato » De Ketelaere, ore decisive per la trattativa: la nuova offerta!

Il mercato del Milan ormai da settimane, dopo la fumata nera per Sven Botman e i continui ritardi nella trattativa per Renato Sanches, ruota attorno ad unico nome: Charles De Ketelaere.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, tra oggi e domenica si dovrebbe arrivare alla risposta definitiva nella trattativa.

Infatti il Milan e il Bruges si incontreranno oggi, dopo l’incontro avvenuto mercoledì, per trovare un accordo definitivo.

Il Milan offre 30 milioni più 2 di bonus e non intende alzare l’offerta.

Infatti il Milan ha una politica economica da rispettare.

Invece il Bruges, consapevole di avere un’offerta da 37 milioni o 40 milioni da parte del Leeds, non intende cedere il talento belga per meno di 35 milioni.

Oggi quindi sarà decisivo per capire il seguito della trattativa, se sarà possibile trovare un accordo o sfumerà anche questo colpo di mercato.

Per quanto De Ketelaere, il giovane è cresciuto a Bruges quindi ha molta influenza nella città, inoltre ha più volte ribadito alla società di volere solo il Milan e non il Leeds.

De Ketelaere ore decisive

Difficile quindi andare contro il suo volere, considerando che sin da bambino veste i colori del Bruges.

Per La Gazzetta dello Sport è impossibile che possa esservi l’inserimento di un giocatore rossonero, magari giovane, all’interno della trattativa.

Più probabile l’inserimento di una percentuale sulla rivendita in favore del Bruges.

Il Bruges non può tirare troppo la corda, infatti De Ketelaere ha il contratto in scadenza nel 2024 e non rinnoverà.

Non cederlo al Milan vorrebbe dire sperare che lui accetti il Leeds o un’altra squadra o entrare nel penultimo anno e ridimensionare le proprie richieste.

Intanto il Milan valuta varie alternative tra cui Ziyech, che giocherebbe sulla destra, quindi non una vera e propria alternativa al belga.

Hakim Ziyech arriverebbe con un prestito con diritto di riscatto.

Si valuta anche Georginio Wijnaldum, ma lo stipendio da 4,5 milioni è lontano dalle possibilità milaniste.

Giacomo Pio Impastato