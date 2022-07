Sei qui: Home » News » Dove vedere Marsiglia Milan in tv e in streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MARSIGLIA MILAN – Nuova amichevole per il Milan di Stefano Pioli: sarà Marsiglia-Milan al Velodrome. I rossoneri, reduci dalla larga vittoria per 5-0 contro gli austriaci del Wolfsberger, affronteranno l’Olympique domenica 31 luglio. Fischio d’inizio alle ore 18. Scopriamo, però, dove vedere Marsiglia-Milan in TV e in streaming.

Pioli Milan Marsiglia

Un match importante per i rossoneri, chiamati a confermare i progressi evidenziati nel test di mercoledì scorso. Dall’altra parte, i francesi allenati da Igor Tudor, reduce da un ottima stagione alla guida tecnica dell’Hellas Verona, faranno di tutto per portare a casa la vittoria.

Marsiglia Milan tv

I ragazzi di Pioli hanno sin qui collezionato tre vittorie contro Lemine Almenno, Colonia e quella, appunto, contro il Wolfsberger. Il Diavolo ha sin qui incassato una sola sconfitta con gli ungheresi del Zalaegerszegi.

MILAN MARSIGLIA: I PRECEDENTI

I confronti ufficiali tra le due compagini sono cinque: una vittoria dei rossoneri, due dei biancoblù, altrettanti i pareggi. L’ultimo scontro risale al 25 novembre 2009, quando i marsigliesi riuscirono a strappare un pareggio a San Siro, in un match valido per i girono di Champions League. Il precedente più celebre è invece la finale della coppa dalle grandi orecchie del 1993: 1-0 per l’Olympique Marsiglia all’Olympiastadion di Berlino.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Dove vedere Marsiglia Milan? La partita si gioca, lo ricordiamo, domenica 31 luglio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sportitalia. Sportitalia è visibile al numero 60 del digitale terrestre, in modalità HbbTV e in streaming su smartphone android e iOs (Apple) scaricando l’app gratuita Sportitalia.

Marsiglia-Milan sarà la penultima amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. I campioni d’Italia saranno impegnati sabato prossimo 6 agosto alle 19:00 contro il Vicenza. Per la prima di campionato i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro l’Udinese.