Supercoppa Italiana Milan-Inter, nodo stadio e orario: le opzioni

Pochi giorni fa è stato ufficializzato che il derby tra Milan e Inter di Supercoppa Italiana, cioè la finale tra i campioni d’Italia e la detentrice della Coppa Italia 2021/2022, si disputerà a Riad il 18 gennaio 2023. Una sfida che tornerà ad essere fulcro di un trofeo dopo la lotta scudetto fino all’ultima giornata di quest’anno.

Come riferito dal Corriere dello Sport, gli organizzatori avevano il diritto ad un’opzione per un ultimo anno, che hanno deciso di esercitare.

Data e luogo già ufficiali, restano quindi da definire orario e stadio. Per l’impianto le scelte principali sono due: il King Fahd International Stadium (67.000 posti) e il King Saud University Stadium (22.000 posti).

Milan Inter Supercoppa

Mediaset, l’emittente che detiene i diritti televisivi del match, vorrebbe che il match si giocasse per le 21:00, ma considerata la differenza di fuso è probabile che l’orario venga anticipato, con il derby della Madonnina che giocherebbe non dopo le 20:00. Il Main Sponsor del trofeo sarà EA Sports. Per quest’anno la Supercoppa si intitolerà infatti EA Sports Supercup.