Wolfsberger Milan, dove vedere la partita in TV e Streaming

Dopo il KO di mercoledì pomeriggio contro gli ungheresi dello ZTE, il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo in occasione dell’amichevole in programma contro gli austriaci del Wolfsberger: di seguito le informazioni su dove vedere Wolfsberger-Milan in TV e Streaming.

La rosa allenata da mister Pioli, che al momento si trova a Villach, scenderà in campo domani – 27 luglio – alle ore 19 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt in Carinzia, provincia dell’Austria.

Sarà il terzultimo match del precampionato rossonero che terminerà con la sfida al Marsiglia e al Vicenza: la prima prevista 4 giorni dopo, il 31 luglio al Vélodrome, per la seconda invece bisognerà attendere comunicazioni.

DOVE VEDERE WOLFSBERGER-MILAN

Rossoneri che scenderanno in campo in vista della seconda amichevole stagionale e in attesa di eventuali rinforzi dal mercato che al momento stentano ad arrivare.

In TV la partita sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre (Sportitalia), lo stesso vale per lo streaming affidato al sito ufficiale di Sportitalia, oppure scaricando l’app su una Smart TV o qualsiasi altro dispositivo mobile.

Wolfsberger Milan Amichevole

PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Domani sarà tempo di scelte anche per Stefano Pioli che dovrà decidere se optare per un approccio diverso rispetto all’ultima amichevole, oppure continuare a preservare i suoi top player.

Dalle indicazioni degli ultimi allenamenti si va verso un 11 tipo del Milan, non sono ammessi passi falsi stavolta:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.

PRECEDENTI ITALIANI DEL WOLFSBERGER

Gli austriaci allenati da Robin Dutt torneranno ad affrontare una compagine italiana due anni e mezzo dopo l’ultima volta.

Gli ultimi due incontri risalgono alla stagione 2019-2020, quando il Wolfsberger incrociò la Roma allenata da Paulo Fonseca in Europa League.

Entrambe le partite terminarono in pareggio: l’andata – in Austria – sul risultato di 1-1 e il ritorno all’Olimpico di Roma sul risultato di 2-2.