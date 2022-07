Sei qui: Home » News » Zalaegerszegi – Milan, dove guardare l’amichevole in tv e in streaming

Dopo il test interno contro il Lemine Almenno, vinto per 3-0 grazie alle reti di Messias, Rebic e Gabbia, ed in seguito alla prima vera amichevole disputata lo scorso 16 luglio contro il Colonia, vinta per 2-1 con la doppietta di Olivier Giroud, per il Milan è tempo della seconda amichevole del precampionato.

Foto: Getty images, Milan, amichevole

Dove guardare l’amichevole in tv

Gli uomini di Stefano Pioli, infatti, si apprestano ad affrontare un nuovo match in trasferta, questa volta in Ungheria, dove sfideranno la compagine locale dello Zalaegerszegi. L’incontro andrà in scena sabato 23 luglio alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio alle ore 18:00.

Per vedere l’amichevole non sarà necessario nessun abbonamento a Sky o Dazn. La partita, infatti, potrà essere seguita in diretta televisiva in chiaro su Sportitalia, canale 60 ed in streaming sull’app o sul sito della stessa emittente.

Le curiosità sul Zalaegerszegi

Il club che affronterà il Milan attualmente si trova nella massima serie ungherese, dove lo scorso anno, complice un finale di stagione pessimo, ha chiuso all’ottavo posto con 39 punti in 33 partite e con uno score di 44 gol fatti e 58 subiti.

Dopo essere passati dall’essere in lotta per un posto nei play-off di Conference League a rischiare quasi la retrocessione, la società ha deciso di esonerare l’allenatore ungherese Robert Waltner chiamando al suo posto l’olandese Ricardo Moniz, ufficialmente in carica dal 1 luglio del 2022.

Il valore della rosa dei magiari, secondo quanto riportato da Transfermarkt è di 6,25 milioni di euro, mentre quello dei rossoneri è di 495,15 milioni. I calciatori con la valutazione più alta sono il portiere Demjén Patrik ed il giovane trequartista, classe 2000, Norbert Szendrei, i cui cartellini sono stimati circa 450 mila euro. Tra le fila rossonere, invece, il calciatore con il valore di mercato più elevato è, ovviamente, Rafael Leao, reduce da una stagione da protagonista che lo ha portato a ricevere il premio come miglior giocatore della Serie A.