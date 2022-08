Il calciomercato del Milan al momento è incentrato sulla ricerca di un centrocampista e di un difensore e mancano pochi giorni alla fine del mercato.

Come riporta Tuttosport, il passaggio di Lucas Paquetà al West Ham dal Lione per circa 60 milioni di euro porterà un piccolo ricavo anche nelle casse del Milan.

Infatti quando venne ceduto il fantasista brasiliano nel 2020 il Milan aveva inserito nella trattativa una clausola che avrebbe portato nelle casse rossonere il 15% del plusvalore che il Lione realizzerà dalla cessione, cioè circa 9 milioni.

Il Milan l’aveva portato in Europa dal Flamengo, squadra in cui gioca il possibile prossimo centrocampista rossonero.

Calciomercato Milan centrocampista

Si tratta di Joao Gomes, classe 2001 che conta 45 presenze nell’ultima stagione.

L’unico ostacolo alla trattativa potrebbe essere la richiesta del Flamengo, infatti il Milan non ha problemi per quanto riguarda gli slot per giocatori extracomunitari.

Intanto si continua a parlare con il Wolfsburg per Ares Vranckx, invece l’idea Jean Onana sta sfumando per via dell’alta richiesta da parte del Bordeaux.

Giacomo Pio Impastato