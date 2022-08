Dove vedere Chelsea-Milan: Sky o Prime Video?

DOVE VEDERE CHELSEA MILAN – Dopo mesi di stop estivo il calcio è tornato padrone delle vite dei tifosi. Un campionato iniziato prestissimo, prima di Ferragosto, una stagione particolare che sarà interrotta per due mesi dal mondiale in Qatar. La partenza della competizione più amata e più affascinante d’Europa, la Uefa Champions League è alle porte.

Nella giornata di oggi sono state rese note le prime quattro partite della fase a gironi di Champions League che saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Amazon Prime.

Big match dal profumo internazionale e sfide cruciali per il passaggio del girone, tra cui le gare delle squadre italiane in Champions League su Amazon Prime, tra cui, ovviamente, il Milan.

Dove vedere Chelsea Milan

DOVE VEDERE CHELSEA MILAN

Al via il viaggio europeo delle italiane su Prime Video il 7 settembre con Napoli–Liverpool, ovvero il debutto della squadra di Luciano Spalletti contro i Reds allenati da Jurgen Klopp.

Mercoledì 14 settembre sarà la volta della Juventus, impegnata in casa contro il Benfica in una gara fondamentale per il passaggio del turno.

La terza giornata della fase a gironi di Champions League su Amazon Prime vedrà come protagonista il Milan campione d’Italia, ospite del Chelsea di Tuchel a Stamford Bridge. Contro i Blues i rossoneri ritroveranno un giocatore storico del club come avversario: Thiago Silva.

A chiudere il quadro delle prime quattro giornate sarà l’attesissima sfida del ‘Camp Nou’ tra Barcellona e Inter, in onda su Amazon Prime.

IL CALENDARIO DEL MILAN IN CHAMPIONS

Giornata 1 – martedì 6 settembre: Salisburgo-Milan (ore 21)

(ore 21) Giornata 2 – mercoledì 14 settembre: Milan-Dinamo Zagabria (ore 18:45)

(ore 18:45) Giornata 3 – mercoledì 5 ottobre: Chelsea-Milan (ore 21)

(ore 21) Giornata 4 – martedì 11 ottobre: Milan-Chelsea (ore 21)

(ore 21) Giornata 5 – martedì 25 ottobre: Dinamo Zagabria-Milan (ore 21)

(ore 21) Giornata 6 – mercoledì 2 novembre: Milan-Salisburgo (ore 21)

Qualora i rossoneri dovessero raggiungere il primo o il secondo posto, si qualificherebbero agli ottavi di finale, in programma per il 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023.