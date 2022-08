Dove vedere Milan-Udinese in TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE – Dopo il lungo testa a testa con l’Inter della scorsa stagione e la vittoria dello scudetto, il Milan riparte dalla sfida casalinga contro l’Udinese.

Sabato alle 18:30 i rossoneri daranno ufficialmente il loro via al campionato, che si preannuncia più combattuto di quello concluso a maggio, perché le concorrenti al tricolore si sono rinforzate e la posta in palio si fa sempre più alta.

Per i bianconeri, invece, quello del prossimo weekend sarà il 50° campionato di Serie A della loro storia, peraltro nello stadio in cui esordirono nel 1950, e per l’occasione la squadra scenderà in campo con una patch celebrativa sulla maglia.

Dove vedere Milan Udinese in TV e streaming

Il match inaugurale della 121° edizione della Serie A si giocherà dunque allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN.

L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per la visione streaming della gara, commentata dalle voci di Pierluigi Pardo e Marco Parolo, basterà invece collegarsi sul sito DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili.

Milan Udinese

Le probabili formazioni

Sempre guidato da mister Stefano Pioli, il Milan ha intenzione di partire col piede giusto anche in questa nuova stagione, in cui l’obiettivo sarà quello di confermarsi grande tra le grandi provando a vincere ancora il tricolore.

Non a caso, infatti, il tecnico farà affidamento sulle certezze che hanno condotto la squadra alla meritata vittoria dello scorso anno, probabilmente schierando nel rettangolo verde la seguente formazione: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

“Cominceremo subito forte contro il Milan, andare a San Siro sarà un bel modo per iniziare” ha detto invece il neo acquisto Ebosse dell’Udinese, che potrebbe scendere in campo con questo undici titolare: (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success

Gabriella Ricci