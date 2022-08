Dove vedere Sassuolo-Milan in TV e streaming: tutte le soluzioni

Dopo la comoda vittoria contro il Bologna grazie alle reti di Rafael Leao e Olivier Giroud, i rossoneri sono subito chiamati a riconfermarsi in vista del match di domani, dove al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Milan alle ore 18:30.

Gli uomini di Stefano Pioli saranno i primi a scendere in campo, tra le squadre attualmente in testa alla classifica, nel primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. I rossoneri, dunque, avranno l’obbligo di portare a casa i 3 punti per conquistare, almeno momentaneamente, la vetta solitaria della classifica.

Dove vedere Sassuolo-Milan in TV e streaming

Il match valido per la quarta giornata di Serie A sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Per vedere il match in streaming, invece, basterà collegarsi sul sito ufficiale DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili.

Inoltre, gli utenti abbonati potranno vedere il match anche sul decoder SkyQ, sia sul canale satellitare “ZONA DAZN”. Qualora fossero clienti Sky e avessero attivato il relativo abbonamento.

Sassuolo Milan

La telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. L’arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi, mentre gli assistenti saranno Tolfo e Rocca. Come quarto uomo è stato designato Antonio Rapuano, mentre per Var e Avar ci saranno Luca Banti e Daniele Bindoni.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Previsto ampio turnover da parte di Stefano Pioli in vista della sfida contro gli emiliani. L’intenzione del tecnico, infatti, è quella di far ruotare quanto più possibile i calciatori a disposizione in vista dell’imminente tour de force, che vedrà i rossoneri impegnati in 6 match nei prossimi 20 giorni.

In porta confermato Mike Maignan. In difesa, al fianco di Theo Hernandez e Tomori, potrebbero agire Alessandro Florenzi e Simon Kjaer. I danese potrebbe rientrare dall’infortunio rimediato contro il Genoa nella scorsa stagione.

A centrocampo pronto dal 1′ Tommaso Pobega con Ismael Bennacer. Dietro a Giroud, scelta obbligata viste le assenze di Rebic e Origi. Potrebbero partire titolari Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, con Junior Messias e Charles De Ketelaere pronti a subentrare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud.