“Il Milan continua a farlo”, il commento di Pioli sugli acquisti di Vranckx e Dest

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della super sfida di campionato contro l’Inter, in programma domani alle ore 18 allo stadio San Siro. Tanti i temi trattati, tra cui un commento sugli ultimi due nuovi acquisti dei rossoneri, Sergiño Dest e Aster Vranckx. Ecco quanto evidenziato:

“Gli acquisti di Dest e Vranckx? Innanzitutto lasciatemi dire che siamo dispiaciuti per l’infortunio di Florenzi. Dest ha ritmo, intensità e qualità. L’abbiamo preso per farlo giocare terzino ma ha delle caratteristiche importanti anche per farlo giocare alto. Vranckx abbina qualità e quantità, è un centrocampista completo. È un ragazzo interessante. Il club continua a puntare su giovani talenti e lui rientra in questa categoria”.

FOTO: Getty – Dest

Poi un passaggio molto interessante sulla lista Champions League: “La stiamo valutando, c’è tempo fino a stasera. Ci saranno scelte dolorose, perché tutti vogliono giocare la Champions“. Da capire, dunque, se anche qualcuno dei due nuovi arrivi possa essere escluso dalla lista che il Milan dovrà presentare entro oggi alla UEFA.