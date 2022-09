Dove vedere Empoli-Milan, TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE EMPOLI MILAN- Il ritorno della Serie A si avvicina. Dopo la pausa per le nazionali, ad attendere il Milan di Pioli ci sarà l’Empoli in una trasferta tutt’altro che da sottovalutare.

Dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli, i rossoneri sono chiamati a rispondere e lanciare un segnale. Pioli ritroverà Leao, la cui assenza è stata determinante nell’ultima sfida. Darà forfait invece un altro titolarissimo, Theo Hernandez, out per uno stiramento all’adduttore destro. Resteranno ai box anche Maignan, Rebic e Origi.

Theo Hernandez Adduttore

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-MILAN

Il match sarà valido per l’ottava giornata di Serie A. Sarà un Castellani tutto esaurito per l’occasione e carico di tifosi rossoneri, che arriveranno in tanti a supportare la squadra. La partita si giocherà sabato 1 ottobre 2022. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. A dirigere la gara sarà l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, Rossi e Di Gioia gli assistenti. Quarto uomo Maresca. Al VAR Guida, AVAR Di Martino.

COME VEDERE EMPOLI-MILAN

Empoli-Milan verrà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara del Castellani attraverso le Smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Vanno bene anche dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento per seguire il match saranno saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Empoli Milan

Empoli-Milan potrà essere seguita anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet o PC.

Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente fare il login nell’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android; in alternativa si potrà fare la stessa operazione sul sito ufficiale della piattaforma.

Per quelli Sky invece, sarà possibile seguire la diretta streaming attraverso Sky Go.

C’è anche una terza opzione, ovvero NOW, il servizio on demand offerto da Sky per gli utenti che usufruiscono del pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

Tante assenze per Pioli, che sarà costretto a fare qualche esperimento. Tatarusanu sostituirà Maignan mentre Ballo-Tourè prenderà il posto di Theo. Confermati Calabria, Kalulu e Tomori in difesa, Tonali è recuperato e sarà lui ad affiancare Bennacer in mediana. Davanti Giroud. Alle sue spalle Leao, De Ketelaere e Messias.

Ballo Toure Empoli Milan

Zanetti invece dovrà fare a meno di Ismajili, infortunatosi con la Nazionale albanese. È ballottaggio tra Walukiewicz e De Winter, con il primo favorito. Il reparto difensivo verrà completato da Parisi e Stojanovic. Ballottaggio Grassi–Marin in regia. Bandinelli e Haas le mezzali. Confermato il tandem offensivo Satriano–Lammers, supportati da uno tra Bahjrami e Pjaca.