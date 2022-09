Brutte notizie per Pioli, saranno entrambi assenti contro l’Empoli

I rossoneri sono proiettati alla sfida di sabato sera contro l’Empoli al Castellani e mister Pioli deve provare a scegliere l’undici titolare considerando i diversi infortuni.

Le buone notizie sono i recuperi di Davide Calabria e Sandro Tonali, ma peseranno le assenze di due big del calibro di Mike Maignan e Theo Hernandez.

Come se non bastasse, Pioli dovrà fare a meno anche dei lungodegenti Origi e Rebic.

Origi

Come scrive Tuttosport, infatti, sia il croato e sia il belga anche ieri hanno svolto dei lavori personalizzati, ma ancora non si sono visti sul campo insieme ai compagni.

Questo significa che avranno bisogno ancora di qualche giorno per poter smaltire del tutto i loro problemi.

Difficile, dunque, se non impossibile, recuperarli per sabato sera.

Non una buona notizia per tutto l’ambiente Milan, visto che Pioli vorrebbe fare più affidamento su due giocatori fondamentali.

Rebic ha dimostrato già l’anno scorso di essere un elemento fondamentale, vista la sua duttilità in tutti i ruoli del reparto offensivo, mentre Origi è arrivato per far rifiatare il non più giovanissimo Giroud, ma fino ad ora ha avuto più problemi fisici che minuti di gioco.