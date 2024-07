Ultim’ora Milan, colpo in chiusura: manca pochissimo

Dopo una lunghissima trattativa, iniziata praticamente a maggio, sembra mancare veramente poco per finalizzare il nuovo acquisto

Il mercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo, con la questione riguardante il nuovo numero nove continua a tenere banco. La dirigenza del club rossonero ha chiuso infatti per Alvaro Morata per 13 milioni dall’Atletico e resta in pressing su Tammy Abraham e Dovbyk: mentre si attende la seconda punta, il Milan studia le mosse per migliorare le altre zone del campo.

I rossoneri sarebbero infatti in pressing con il Monaco per Youssouf Fofana. Con il centrocampista francese sarebbe già stato trovato l’accordo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare al club monegasco la prima offerta ufficiale. Per il classe 2001 in scadenza nel 2025 il Milan non avrebbe intenzione di spendere una cifra troppo elevata, ma la volontà è quella di chiudere al più presto anche questo colpo.

Un altro obiettivo di mercato continua ad essere Emerson Royal. Il terzino brasiliano è in uscita dal Tottenham e nelle ultime ore Fabrizio Romano ha tweettato alcune novità sulla trattativa per il nuovo terzino.

Mercato Milan, per Emerson Royal questione di dettagli

La richiesta del Tottenham resta di 20 milioni di euro, con i Rossoneri che non sono però intenzionati ad accontentare il club inglese. Per sbloccare l’affare sarà, dunque, necessario un compromesso che almeno per il momento non sembra però preso in considerazione. Secondo Fabrizio Romano infatti ballano ancora 3 milioni tra l’offerta del Milan e la richiesta degli Spurs.

Per il noto giornalista esperto di mercato invece sarebbe tutto fatto tra il Milan e il calciatore, già accordati su cifre e durata del contratto: il calciatore resta il primo nella lista di Fonseca e resta da vedere se i club riusciranno a trovare un’intesa.