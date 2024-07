Ultime Milan, può arrivare in Serie A a sorpresa: rossoneri beffati

La squadra di Paulo Fonseca è ancora alla ricerca di un colpo ad effetto ma l’intromissione di un club di Serie A potrebbe far sfumare l’obiettivo

Il nuovo ciclo del Milan di Fonseca non sembra partito sotto una buona stella: il nome del tecnico non ha fatto sicuramente riaccendere l’entusiasmo del pubblico rossonero e il calciomercato che stenta a decollare certamente non aiuta a ricomporre la frattura con l’ambiente.

Il primo acquisto del nuovo Milan è Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo che arriverà per una cifra di circa 13 milioni, valore della clausola presente nel suo contratto con l’Atletico.

Oltre a Morata, i rossoneri sono alla ricerca di un’altra punta, sintomo di poca fiducia nei confronti di Luka Jovic: ad inizio estate è stato il nome di Lukaku, poi è arrivato il turno di Tammy Abraham e Dovbyk. L’ucraino è ritenuto un colpo importante e un profilo perfettamente in linea con le idee della dirigenza, ma gli interessi di un top club italiano potrebbero beffare il Milan.

Artem Dovbyk, nato il 21 giugno 1997, è un attaccante ucraino che ha impressionato con le sue performance nel Girona. Con un mix di forza fisica, abilità aeree e capacità di segnare, è diventato rapidamente un obiettivo di vari top club europei.

Il Milan aveva individuato in Dovbyk il rinforzo ideale per il proprio attacco. Con Olivier Giroud in Usa e le incertezze su altri attaccanti della rosa, Dovbyk rappresentava la scelta perfetta per rinnovare il reparto offensivo. Tuttavia, nonostante i contatti iniziali promettenti, il sogno rossonero di portare Dovbyk a Milano si è rapidamente dissolto.

L’ucraino infatti è vicinissimo a vestire la maglia dell’Atletico, che ha individuato nel centravanti del Girona il sostituto ideale di Alvaro Morata, passato proprio ai rossoneri dopo l’ottimo europeo giocato con la Spagna.

La punta 27enne ha già detto sì al club colchonero ma bisogna definire gli ultimi dettagli del trasferimento. Come detto dalla stampa spagnola, i catalani vogliono 40 milioni di euro e da lì non si smuovono, mentre l’Atlético sarebbe disposto ad avvicinarsi al massimo con qualche bonus. Attualmente l’offerta è compresa tra 30-35 milioni di euro più bonus, per arrivare alla cifra richiesta dal Girona.

L’Atleti non è però l’unico club su Dovbyk: secondo Gianluca di Marzio, la Roma starebbe pensando ad un tentativo in extremis per portare l’ucraino alla corte di De Rossi, sintomo che il rapporto con Tammy Abraham è ormai logoro