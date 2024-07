Milan, nuova idea per il centrocampo: i rossoneri puntano gli occhi in Liga

Spunta un nuovo nome nella lista di mercato del Milan: la società rossonera fissa il proprio sguardo in Spagna.

Starebbe prendendo piede una nuova idea di mercato tra le file del Milan, riguarda il reparto di centrocampo. Dopo le complicazioni sorte nell’affare per Fofana, la società rossonera avrebbe iniziato a fare delle attente valutazioni su un calciatore in particolare della massima serie spagnola.

Di recente, l’attenzione del Milan sarebbe rivolta anche in Liga. Infatti, il club rossonero avrebbe individuato quello che potrebbe essere la pista alternativa a Fofana e Samardzic. La società di Serie A starebbe prendendo seriamente in considerazione il nome di Johnny Cardoso.

Un altro americano nel mirino del Milan

João Lucas de Souza Cardoso, noto a tutti semplicemente come Johnny Cardoso, sarebbe l’ultimo profilo finito in orbita Milan in ordine di tempo. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società lombarda sarebbe affascinato dalle caratteristiche di gioco del centrocampista classe 2001 del Betis Siviglia.

Cardoso è un mediano puro, il centrocampista di quantità che potrebbe fare al caso del Milan. L’americano fa della fisicità e la tecnica le sue armi principali. Gli spagnoli hanno acquistato il calciatore americano dall’International di Porto Alegre per 6 milioni di euro. Adesso, però, ne vale molti di più.

Infatti, il centrocampista del New Jersey, ma con passaporto italiano, è blindato da una clausola di 80 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha un contratto in essere con il Betis Siviglia fino al 2029. La clausola, però, non dovrebbe essere un problema qualora il Milan decidesse di imbastire una trattativa.

Non molto tempo fa, la Fiorentina aveva provato a sondare il terreno. In quel frangente, il Betis Siviglia avanzò una richiesta di 25 milioni di euro più bonus alla Fiorentina. Una cifra alla portata del Milan, che starebbe facendo ragionare i dirigenti rossoneri nel caso in cui non si arrivasse ad un punto di svolta nelle trattative per Fofana e Samardzic.

Johnny Cardoso, calciatore alto 1.86 m e di piede destro, nell’ultima stagione con la maglia del Betis Siviglia ha raccolto 19 presenze, 1 gol e 2 assist. Il centrocampista degli spagnoli, reduce dalla Copa America con gli Stati Uniti, avrebbe attirato l’attenzione anche di altri club della Serie A e non solo quella del Milan. Il calciatore americano, di fatto, sarebbe seguito anche da Roma, Juventus e dalla stessa Fiorentina.

Sempre sul fronte legato al mercato in entrata, il Milan starebbe continuando ad insistere per trovare una soluzione vantaggiosa con il Tottenham per Emerson Royal. Secondo Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe avuto dei nuovi contatti con gli Spurs.

La distanza tra le due società si starebbe riducendo notevolmente. In questo momento della trattativa, ci sarebbe una differenza di 2/3 milioni di euro. Gli Spurs continuando a chiedere al Milan una somma che si aggira intorno ai 20 milioni totali.