Milan, il giocatore è in uscita: Furlani aspetta l’offerta giusta

Prende sempre più quota il probabile addio del calciatore: il Milan sarebbe in attesa dell’offerta giusta.

Il Milan continua a lavorare sul fronte delle uscite per cercare di sfoltire quanto prima la rosa, liberandosi dei cosiddetti esuberi. Tra quelli che non sarebbero al centro del progetto tecnico tattico di mister Paulo Fonseca, ci sarebbe anche Malick Thiaw. Il club rossonero starebbe pensando seriamente alla cessione del difensore tedesco

Thiaw al passo d’addio? Il Milan attende l’offerta

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Malick Thiaw sarebbe uno dei principali indiziati a partire in questa finestra di calciomercato. Il difensore classe 2001 sarebbe finito nelle discussioni di mercato del Newcastle United, disposto a fare più di un semplice sforzo economico per portarlo in Premier League.

Intanto, il Milan avrebbe già messo le cose in chiaro con gli inglesi, fissando un pezzo preciso. Per il centrale tedesco, la società rossonera si aspetterebbe un’offerta da circa 40 milioni di euro. Richiesta a cui il Newcastle United starebbe ragionando.

Il Milan avrebbe messo in conto del probabile addio del difensore tedesco, con lo scopo di guadagnare il più possibile dalla sua cessione. Nel frattempo, i dirigenti rossoneri si sono messi al lavoro per trovare le degne alternative. L’eventuale acquisto del solo Pavlovic sarebbe stato considerato non del tutto risolutivo per colmare alcune falle della retroguardia.

Pavlovic non basta e per questo il Milan starebbe seguendo altri due profili per la difesa. Qualora Thiaw dovesse dire addio, accettando il Newcastle, la compagine lombarda si catapulterebbe su Igor del Brighton e Lucumì del Bologna.