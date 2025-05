L’arrivo di Tare apre le porte al nuovo tecnico: il Milan ha scelto

L’approdo di Igli Tare in rossonero facilita la strada che porta alla scelta del nuovo tecnico del Diavolo: il nome in questione

Dopo un’annata piuttosto travagliata, il Milan si appresta a dare il via ad un processo di totale ricostruzione. La sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma ha sentenziato l’esclusione aritmetica dei rossoneri dalle competizioni europee in programma per la prossima stagione. Un colpo duro, per una società che puntava a confermarsi ai piani alti della classifica dopo il secondo posto dello scorso anno sotto la guida di Stefano Pioli.

La rinascita del Milan deve partire necessariamente dai piani alti. Si è avvertita infatti la necessità di avere un nome di esperienza al vertice della dirigenza, una figura carismatica e dotata di grande conoscenza del calcio italiano. Tutti questi indizi, insieme alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, portano al nome di Igli Tare: l’ex direttore sportivo della Lazio sarebbe infatti pronto a fare il proprio ritorno in Serie A, dopo la lunghissima parentesi a capo della dirigenza biancoceleste a cavallo tra il 2008 e il 2023.

Sarri con Tare al Milan? C’è anche la suggestione Italiano

Oltre alla caccia in corso per il nuovo DS, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Difficilmente arriverà la riconferma per Sergio Conceiçao, con il club che intende ricominciare da zero affidando il proprio destino ad un nuovo nome.

Come scritto da Ilario di Giovambattista, direttore editoriale di RadioRadio, il profilo preferito dal Diavolo è quello di Vincenzo Italiano, che tuttavia difficilmente lascerà il Bologna fresco di vittoria della Coppa Italia proprio ai danni del Milan. L’ormai imminente arrivo di Igli Tare in rossonero offrirebbe tuttavia un forte assist per il futuro della panchina della prima squadra: oltre a quella che porta al dirigente albanese, rimane calda la pista Maurizio Sarri.

L’ex allenatore di Empoli, Napoli e Chelsea tra le altre sembrerebbe l’opzione più verosimile per il Milan. Sarri ha inoltre già lavorato a stretto contatto con Igli Tare proprio nel corso della sua esperienza sulla panchina della Lazio: le strade dei due sembrano dunque prossime ad incrociarsi ancora una volta.