Cassano durissimo: che stoccata contro Furlani e Cardinale!

L’ex Milan Antonio Cassano non ha risparmiato le critiche ai vertici del club rossonero dopo la deludente stagione culminata con l’esclusione dalle coppe europee

Una stagione da dimenticare, quella che il Milan ha vissuto e che si appresta a concludere. Dalle scelte compiute in estate che non hanno pagato – in primis quella di scegliere Paulo Fonseca come tecnico da cui ripartire per un nuovo progetto tecnico – agli svarioni che hanno animato un’annata burrascosa, in cui il Diavolo non ha mai trovato pace.

Salutata la speranza di agguantare il treno europeo, il Milan dovrà ricominciare da capo con la consapevolezza di dover far fronte ad una situazione inedita, in cui da nobile decaduta dovrà provare a risorgere per tornare ancora una volta grande.

Cassano tuona contro Cardinale e Furlani: “Due incompetenti!”

La piazza rossonera chiaramente non ha ben digerito le scelte compiute a monte e quelle fatte a giochi in corso, che hanno portato il club a risultati ben al di sotto delle reali qualità e possibilità del gruppo. I nomi più criticati rimangono quelli del patron Gerry Cardinale e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, considerati come i veri fautori del disastro rossonero di questa stagione.

Tra le voci più scatenate contro Cardinale e Furlani vi è anche quella di Antonio Cassano. Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore ha duramente attaccato i due, ritenuti responsabili della debacle del Milan targato 2024/25: “Furlani non si deve reputare un dirigente, lui e Cardinale sono due incompetenti. I tifosi meritano di più, non questa buffonata che stanno facendo Furlani e Cardinale. Loro non sanno cosa sia una dirigenza: hanno fatto i disastri, si devono prendere la loro responsabilità. Avrebbero dovuto dire: ‘Perfetto, abbiamo avuto il privilegio di essere proprietario e AD del Milan, ora dobbiamo andarcene perché siamo incompetenti’. Il Milan merita altro, un altro status e altre idee”.