L’ex Milan e il rinnovo di Maignan: c’è l’annuncio

Non arrivano rassicurazioni sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Un ex rossonero prova a ipotizzare gli scenari possibili

Il capitolo rinnovo tra il Milan e Mike Maignan è tutt’altro che un dossier chiuso. Non è infatti ancora arrivato il via libera definitivo per il prolungamento contrattuale del portiere francese, ad oggi distante 13 mesi dalla scadenza naturale dell’attuale accordo.

Una scadenza che bisogna tenere d’occhio con grande attenzione se si vuole proseguire con Magic Mike tra i pali evitando l’assalto delle big europee, pronte a mettere sul piatto proposte allettanti per il titolare della nazionale francese. Tuttavia, al momento non arrivano conferme concrete sui prossimi passi che il club farà verso il proprio numero 16: servirà trovare la quadra il prima possibile, per allontanare ogni dubbio sulla permanenza di Maignan in rossonero.

Amelia sul rinnovo di Maignan: “Si troverà l’accordo, ma in caso contrario…”

Tra coloro che si sono espressi riguardo l’attuale situazione in sospeso tra il Milan e Mike Maignan figura una vecchia conoscenza del Diavolo e del calcio italiano.

L’ex portiere Marco Amelia ha infatti dato il proprio punto di vista sul quadro che si è venuto a creare in casa rossonera, sbilanciandosi sulle sorti della trattativa: “Ci vogliono volontà reciproca e prospettive, ma sono convinto che Maignan ed il Milan siano molto legati per quello che si son dati l’un l’altro. Penso che si possa trovare un accordo tra le parti, ma se non dovesse succedere, i rossoneri sono una di quelle società nelle quali tutti i migliori portieri vogliono andare a giocare. Ci sono tanti ottimi portieri in circolazione, ma la priorità resta il rinnovo di Maignan”.