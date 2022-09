Sei qui: Home » News » Dove vedere Milan Dinamo Zagabria in Tv e streaming

DOVE VEDERE MILAN DINAMO ZAGABRIA – Mercoledì pomeriggio alle ore 18:45, i rossoneri giocheranno la seconda partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Pioli, reduce dal pari contro il Salisburgo, vuole ottenere la prima vittoria in Champions. Portando a casa i tre punti con la possibilità di occupare il primo posto in classifica.

Il match è in programma per mercoledì 14 settembre 2022 a San Siro. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Per quanto riguarda lo streaming, il match si potrà seguire su Sky Go. Si potrà seguito sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

Mediaset trasmetterà la partita Milan-Dinamo Zagabria in diretta streaming sul canale a pagamento della propria piattaforma streaming Infinity +.

Un’altra opzione è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Servizio che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

Le probabili formazioni di Milan-Dinamo Zagabria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic

Tatiana Digirolamo