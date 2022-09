Calabria carica il Milan dopo Salisburgo: il messaggio sui social!

Settimana particolare quella vissuta dal Milan: prima la grande vittoria nel Derby contro l’Inter, che ha proiettato i rossoneri in vantaggio sui cugini in classifica; poi il pareggio, tutto sommato un po’ deludente, all’esordio in Champions contro il Salisburgo. Un 1-1 che sa di occasione persa, soprattutto dopo la sconfitta – inattesa – del Chelsea contro la Dinamo Zagabria. Il Diavolo, dunque, non è riuscito a bagnare l’esordio nella coppa regina con una prestazione all’altezza delle aspettative, ma resta da sottolineare che al suo cospetto si è trovato un Salisburgo quanto mai battagliero. Questo, in sintesi, è anche il pensiero espresso da Davide Calabria sul suo profilo Instagram:

Milan Salisburgo Calabria

“Sono e siamo amareggiati per la gara di ieri. La reazione a caldo era per la prestazione e non certo per altro, non creiamo polemica dove non esiste. È stato un pareggio contro una buona squadra. Consapevoli di poter far meglio ma fiduciosi del nostro potenziale. Subito con la testa alla prossima gara, carichi e uniti come sempre, avanti Milan”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI