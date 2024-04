Mercato Milan, con Lopetegui cambia il futuro: la notizia sul giocatore

Il presunto arrivo del tecnico spagnolo in rossonero potrebbe influenzare il futuro di alcuni giocatori.

In casa Milan si inizia a pensare e ragionare sul futuro e sulla prossima stagione. Prima però, bisogna concludere al meglio la fine di questo campionato. I rossoneri occupano la seconda posizione in Serie A e, dopo il pareggio maturato sabato scorso contro la Juventus, gli uomini di Pioli hanno fatto un altro passo verso il consolidamento della seconda piazza. La partita di Torino non è stata di certo entusiasmante ed è sembrato che le due squadre prestassero più attenzione al non subire gol piuttosto che farlo. Da ciò è maturato lo 0-0 a cui tutti abbiamo assistito e che forse va meglio al Milan.

Il dato che più fa preoccupare i tifosi è che il Diavolo non vince una partita da inizio aprile, quando a San Siro schiantò il Lecce per 3-0. Da quel momento in poi sono arrivate le due sconfitte con la Roma nei quarti di finale di Europa League, i pareggi con Sassuolo e Juventus e la sconfitta casalinga nel derby, contro l’Inter, che di fatto ha consegnato lo Scudetto ai nerazzurri. Le brutte prestazioni maturate di recente, hanno compromesso il futuro di Pioli a Milano che probabilmente lascerà a fine stagione. Come già sappiamo da qualche giorno, in pole per la panchina rossonera c’è Julen Lopetegui.

Mercato Milan, con Lopetegui Kalulu potrebbe restare come terzino

Come viene riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il possibile approdo a Milano del tecnico spagnolo, Kalulu potrebbe rimanere in rossonero ed essere valutato nel ruolo di terzino. Quando è arrivato infatti, il classe 2000 ha fatto le prime presenze con la maglia del Milan proprio giocando da esterno basso, prima di spostarsi al centro. Il difensore francese, acquistato dai rossoneri nel 2020 per poco più di un milione di euro, attualmente ne vale circa 25 e con la giusta offerta non è escluso che possa partire.

Il 23enne francese in questa stagione ha collezionato solo 8 presenze in tutte le competizioni a causa di diversi infortuni, che non gli hanno permesso di trovare spazio e continuità. In questi 4 anni al Milan, il difensore originario di Lione ha totalizzato 109 presenze, delle quali circa 80 come difensore centrali e le restanti come terzino destro. Chissà se, con il potenziale arrivo di Lopetegui, Kalulu riuscirà a ritrovare spazio e a riprendersi la maglia da titolare.

Va aggiunto inoltre, che nell’inverno del 2022 Kalulu aveva rinnovato il suo contratto con il Milan, che ora scade nel giugno del 2027.