Il Milan ha scelto il prossimo allenatore rossonero: Gerry Cardinale si prepara ad affondare il colpo.

L’avventura sulla panchina del Milan di mister Stefano Pioli è arrivata al capolinea. Dopo un mese di aprile da horror, con 3 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria, il club rossonero starebbe preparando tutta la documentazione necessaria per mettere fine al sodalizio con il tecnico di Parma, durato cinque anni. Il club rossonero avrebbe già individuato il suo degno erede, che prende il nome di Julen Lopetegui.

Per il dopo Pioli, il Milan sembra essere sempre più orientato ad affidarsi a Julen Lopetegui in vista del prossimo futuro. Dopo una serie di valutazioni, la società rossonera sarebbe pronta a seguire in modo concreto la pista che porta all’esperto allenatore ex Real Madrid. Stando ai rumors di mercato, tra le parti sarebbe già stata raggiunta un’intesa di massima. Inoltre, lo stesso Julen Lopetegui si starebbe già preparando per quella che sarebbe la sua prima avventura da tecnico nel campionato di Serie A. Per chiudere l’operazione, manca solo il via libera da parte di Gerry Cardinale.

È Lopetegui il prescelto: atteso il via libera da parte di Cardinale

Julen Lopetegui sarà il prossimo allenatore del Milan. La società rossonera, di fatto, avrebbe scelto l’esperto allenatore basco come il degno successore di Stefano Pioli per la panchina. Le costanti voci di un concreto arrivo dell’ex Real Madrid, però, non sono state accolte con grande entusiasmo dalla piazza. I tifosi rossoneri continuano a manifestare il loro dissenso, invitando la società a puntare su un altro profilo.

Julen Lopetegui, cercato di recente anche dal West Ham, è il prescelto dei dirigenti di via Aldo Rossi. Il tecnico spagnolo è in pole position nelle preferenze rossonere, non a caso tra le parti sarebbe già stato raggiunto un accordo sulla base di un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, questa settimana potrebbe essere decisiva per arrivare ad una fumata bianca. Qualora non andasse in porto la trattativa, il Milan avrebbe come alternative Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi.

Tutto dipenderà da Gerry Cardinale, la cui risposta a Lopetegui dovrebbe arrivare in questi giorni e, salvo ripensamenti, sarà positiva. Il tecnico spagnolo si trova attualmente a Asteasu, il paese basco in cui è nato. L’ex allenatore del Real Madrid avrebbe fatto sapere a chi di dovere di aver scelto il Milan come suo prossimo club. Infatti, il tecnico basco starebbe già pianificando il suo approdo in quel di Milanello.

Julen Lopetegui parla inglese, francese, portoghese e anche un po’ di italiano. L’esperto allenatore, che nel suo prossimo staff potrebbe inserire anche suo figlio Daniel, conta di imparare al meglio la lingua italiana nelle prossime settimane, così da arrivare preparato per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina del Milan.