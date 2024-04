Calciomercato Milan, si complica il colpo in attacco: il club di Premier piomba in pole

Concorrenza inglese per il Milan. Il club di Premier League sta puntando con forza l’obiettivo per l’attacco rossonero.

La stagione del Milan sta volgendo al termine senza particolari obiettivi da raggiungere. È vero che il secondo posto darebbe una parvenza di onore all’annata rossonera, ma il risultato varrebbe poco o nulla. Infatti il vero punto d’arrivo sarebbe stata la finale di Europa League, sfumata per mano della Roma ai quarti. Poi il derby ha fatto il resto sul momento psicologico del Diavolo, visibilmente colpito dall’ultime mese horror. È quindi chiaro che, senza troppi obiettivi, il focus sul Milan e del Milan si sposti verso l’estate, momento in cui partirà il calciomercato in maniera ufficiale.

In particolare le situazioni da monitorare sono due: quella dell’allenatore e quelle dell’attaccante. Infatti Pioli sembra avere più di un piede fuori da Milanello, mentre Giroud emigrerà verso gli States in estate. Di conseguenza il Milan avrebbe deciso di puntare forte su due nomi: Zirkzee e David. Il primo ha un valore ed un prezzo molto alto, mentre per il secondo si può scendere a compromessi. Infatti l’attaccante del Liille va in scadenza nel 2025, rendendo così più difficile fare richieste importanti da parte del club francese. Eppure c’è da fare attenzione all’interesse delle big inglesi verso il giocatore, come raccontato da TMW.

Milan, concorrenza per David

Il Milan ha individuato in Zirkzee e David i due profili principali per il prossimo bomber. In particolare la dirigenza del Diavolo ha seguito con attenzione l’attaccante canadese per tutta la stagione, con i rumors che si sono rincorsi anche nella scorsa finestra di mercato estiva. Di conseguenza lo sguardo dei rossoneri è chiaramente rivolto verso la Francia, con Lille nel mirino. Eppure c’è sempre la resistenza della Premier League, egemone sul mercato, da scavalcare. Infatti, come raccolto da TMW, il Milan avrebbe trovato nell’Aston Villa una possibile concorrente per David.

Al momento i Villans viaggiano al quarto posto in classifica in Premier League, con 7 lunghezze sul Tottenham quinto, che però deve recuperare due partite. Comunque la dirigenza della squadra di Birmingham sta pensando ad un possibile posto Champions per la prossima stagione e l’occhio è caduto su David. I motivi sono due: i numeri dell’attaccante e il prezzo del cartellino. Infatti sono 24 i gol segnati in stagione ed 35-40 i milioni che il Lille può chiedere, dato che l’attaccante va in scadenza nel 2025. Così c’è la possibilità che si apra un’asta, possibilità che il Milan deve evitare. Anche perché, sempre per TMW, anche il Manchester United ha sondato il terreno con David.