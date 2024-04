Dumfries e lo striscione contro Theo: arriva la decisione!

È scoppiato il putiferio dopo lo striscione alzato da Denzel Dumfries nella festa Scudetto post Inter-Torino: interviene la Procura Federale.

Sono giorni di grande euforia ed esaltazione nel mondo Inter dopo lo Scudetto conquistato. La tifoseria nerazzurra continua a celebrare la squadra di mister Simone Inzaghi senza sosta, colorando la città di Milano con i colori sociali del proprio club. La festa è partita in seguito al successo nel derby contro i rivali storici del Milan, match in cui l’Inter ha ottenuto l’aritmetica vittoria del titolo e della seconda stella.

È stato un giorno di festa anche quello andato in scena ieri, in occasione del match di campionato contro il Torino. Dopo la vittoria casalinga dei nerazzurri contro i granata, i tifosi dell’Inter hanno fatto divampare ancor più la loro gioia per il 20esimo Scudetto, riversandosi in massa nei posti più gettonati della città di Milano. Tuttavia, a caratterizzare le celebrazioni, è stato un’episodio alquanto discutibile che ha visto protagonista Denzel Dumfries. Durante la parata sul pullman, il giocatore nerazzurro si è reso autore di un gesto esagerato, macchiando la festa.

Dumfries sotto accusa: interviene la Procura Federale

Nonostante la raccomandazione di Steven Zhang, voglioso di vedere una “festa secondo i valori del club”, Denzel Dumfries durante i festeggiamenti di ieri si è lasciato prendere dall’adrenalina del momento, rendendosi protagonista di un gesto evitabile. Un’episodio che ha chiamato l’attenzione della Procura Federale, che ha iniziato ad acquisire video di quanto accaduto.

Durante la parata tricolore dell’Inter, avvenuta con pullman scoperto e un’immensa folla nerazzurra al suo seguito, il giocatore nerazzurro ha attirato l’attenzione uno striscione che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio un cane col volto di Theo Hernandez. Un gesto che rischia di avere conseguenze sul piano disciplinare per Denzel Dumfries.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè si è già attivata acquisendo i video della festa per aprire un fascicolo su quanto successo. A Denzel Dumfries gli verrebbe imputato l’articolo 4 del codice di Giustizia Sportiva che obbliga i tesserati a “correttezza, lealtà e probità”.

Stando ai recenti precedenti, le indagini potrebbero portare ad una sanzione per Denzel Dumfries, che probabilmente sarà un’ammenda. Nel 2022, è stato lo stesso Theo Hernandez, insieme a Krunic, Maignan e Tonali, ad essere multato per aver messo in bella mostra uno striscione di insulti nei confronti dell’Inter durante la festa Scudetto rossonera.

Ad avere lo stesso trattamento è stato anche Nicolò Zaniolo, che ai tempi della Roma venne sanzionato a causa dei cori offensivi verso la Lazio in seguito alla vittoria in Conference League. L’episodio più recente, prima di quello accaduto con Dumfries, riguarda Gianluca Mancini, che solo qualche settimana fa, aveva sventolato una bandiera irrispettosa nei confronti della Lazio dopo il successo nel derby.